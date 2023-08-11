Парки построят вместо домов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На участках, которые ранее были выделены для строительства домов, теперь появятся парки. Об этом заявил на брифинге в Службе коммуникаций города Астана глава отдела центра урбанистики столицы Аслан Кандыгулов. Он рассказал, какая работа проводится по благоустройству столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом сейчас по городу пересматриваются все участки, которые были ранее отведены на жилье. Мы сейчас их пересматриваем в сторону озеленения, увеличения парковых кластеров, социальных объектов. Также максимально в нашей концепции предусматриваем максимально озеленить улицы и все участки, где дополнительно можно посадить деревья», - сказал на брифинге Аслан Кандыгулов.

Отметим, что за последние пять лет реализовано более 1 тысячи проектов, в том числе построено 181 общественное пространство и 873 дворовые территории. В этом году ведется благоустройство более 165 дворовых территорий в пяти районах города.

«Мы, как столичные архитекторы, можем с уверенностью сказать, что эти парки станут местом, где жители смогут отдохнуть от городской суеты. При разработке эскизных проектов учитываются пожелания и критика жителей. Кроме того, урбанисты применяют лучшие мировые практики. К примеру, в городе растет число велопроездов, что в дальнейшем позволит снизить количество транспортных средств на улицах и сократить выбросы углекислого газа», - добавил спикер.