Парки построят вместо домов в Астане
«В целом сейчас по городу пересматриваются все участки, которые были ранее отведены на жилье. Мы сейчас их пересматриваем в сторону озеленения, увеличения парковых кластеров, социальных объектов. Также максимально в нашей концепции предусматриваем максимально озеленить улицы и все участки, где дополнительно можно посадить деревья», - сказал на брифинге Аслан Кандыгулов.
Отметим, что за последние пять лет реализовано более 1 тысячи проектов, в том числе построено 181 общественное пространство и 873 дворовые территории. В этом году ведется благоустройство более 165 дворовых территорий в пяти районах города.
«Мы, как столичные архитекторы, можем с уверенностью сказать, что эти парки станут местом, где жители смогут отдохнуть от городской суеты. При разработке эскизных проектов учитываются пожелания и критика жителей. Кроме того, урбанисты применяют лучшие мировые практики. К примеру, в городе растет число велопроездов, что в дальнейшем позволит снизить количество транспортных средств на улицах и сократить выбросы углекислого газа», - добавил спикер.