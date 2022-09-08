Парки для молодежи откроют в нижней части Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что до конца ноября в Жетысуском районе откроются два новых молодежных парка и две пешеходные зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района заявил, что в городе проводится ремонт двух скверов в микрорайонах Айнабулак-1, Айнабулак-3 и парке Гульдер.

«До конца ноября текущего года в районе откроются два новых молодежных парка, один под мостом по проспекту Рыскулова, угол проспекта Суюнбая, второй в логу в микрорайоне Айнабулак-1. Кроме того, в ноябре будет завершено строительство двух пешеходных зон в микрорайоне Кокжиек и по улице Жумабаева в микрорайоне Айнабулак протяженностью 1300 метров», - доложился градоначальник.

Аким добавил, что в августе начаты работы по благоустройству парковой зоны (10 га) в микрорайоне Кемел, в котором не было ни одного парка. Срок окончания работ запланирован на второй квартал 2023 года.

Весной этого года сообщалось, что на окраинах Алматы построят шесть парков.