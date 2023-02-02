Парк «Южный» вернули в собственность Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершена процедура изъятия для госнужд земельного участка парка «Южный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, в 2007 году земельный участок в Бостандыкском районе, южнее улицы Си Синхая, восточнее улицы Жарокова, был предоставлен в частную собственность ТОО Turkuaz Invest для строительства и эксплуатации многоэтажного жилого дома. Позднее участок был передан ТОО Jusan Property.

«5 октября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии земельного участка для госнужд был удовлетворен, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге. 22 декабря Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 13 января 2023 года сумма компенсации перечислена ТОО Jusan Property.

Управлением экологии и окружающей среды Алматы готовятся необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка «Южный», - сообщили в пресс-службе акимата.

В 2018 году в Алматы отменили строительство ЖК в парке «Южный», тогда сообщалось, что участок вернут государству. А в 2021 году подписано постановление о начале принудительного отчуждения.