Парк «Южный» в Алматы реконструируют в 2024 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке «Южный» в Бостандыкском районе будет проведено благоустройство и озеленение в 2024 году. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким подчеркнул, что территория парка была возвращена в государственную собственность и сегодня маслихат Алматы рассматривает предложение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по улучшению парка.

По словам акима, для комфортного проживания жителей планируется благоустройство четырех общественных пространств. Среди них набережная реки Большой Алматинки - от отстойника №1 до проспекта Абая протяженностью 7,1 км, парк на месте бывшей Резиденции, Парк Первого Президента, а также территория, прилегающая к международному комплексу лыжных трамплинов «Сункар».

Также Ерболат Досаев сообщил, что по многочисленным обращениям горожан управление земельных отношений ведет работы по возврату земельного участка по улице Казыбека Тауасарулы площадью 0,4 га на баланс города для строительства сквера.