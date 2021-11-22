Парк Первого Президента строится в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау строится крупнейший в регионе парк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Актау.

Территория парка, расположенного в 40 микрорайоне, составляет 23 гектара. Здесь будут площадки для активного отдыха горожан, прогулочные зоны. Также будут установлены аллея цветов, музыкальный фонтан, детские игровые площадки, беговые и велосипедные дорожки.

Строительство парка ведется за счет собственных средств ТОО «BS stroy». В настоящее время на территории зоны отдыха ведутся работы по укладке грунта и выравниванию.

«Самое главное – для полива зеленых насаждений в парке используются подземные воды, а для освещения – солнечные лучи. То есть, инженерные и электрические сети по городу не несут никакой нагрузки», - говорит руководитель подрядной организации Сунгат Муналбаев.

Подрядчик также будет нести ответственность за содержание парка, строительство которого планируется завершить в 2023 году.