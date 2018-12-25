Парк Первого Президента РК появится в Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект строительства парка Первого Президента РК был презентован акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

Площадь застройки парка составит 45 га. Его ориентировочная стоимость - 713,132 млн тенге.

По проекту предусмотрено строительство лыжероллерной (беговой) трассы, велосипедной дорожки, веревочного городка, площадки для скейтборда, стритбола, картинга, воркаута, а также парковой зоны со смотровыми площадками и стоянками для автомашин.

В акимате Риддера уверены, что строительство такого места отдыха благоприятно отразится на развитии массового спорта и физкультуры в городе.