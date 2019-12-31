-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:28
-
вчера 21:10
-
-
-
вчера 20:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:21
-
-
Парк отдыха открыли после реконструкции в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане после капитального ремонта сдали в эксплуатацию парк «Жеңіс» (парк Победы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В торжественной церемонии открытия нового места отдыха принял участие аким области Умирзак Шукеев, который поздравил жителей и гостей города с этим событием.
«Туркестан - один древнейших городов Казахстана с многовековой историей. Территория нового парка, введённого в эксплуатацию в преддверии Нового года, качественно благоустроена, построены дороги. Уверен, данная зона отдыха станет любимым место горожан и гостей священного города. Спасибо всем, кто пришел сегодня разделить с нами эту радость. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю вашим семьям добра, мира и благополучия», - сказал У.Шукеев.
Отметим, огромная территория, пустовавшая долгое время, изменилась и преобразилась за короткий срок. Проведена большая работа по благоустройству и озеленению парка, высажено 2500 саженцев деревьев, установлены цветные фонари.
Кроме того, построен сухой фонтан в виде шахматных фигур, современный скейт-парк для молодежи, футбольное поле, проложены дороги.
На праздничном вечере «Жаңа жыл-жарқын бастама», организованном в честь открытия парка, выступили известные казахстанские исполнители. Среди них Кайрат Нуртас, Кайрат Тунтеков, Сара Амангелды, группы «Сарын», «Alem Band».
- Новую школу открыли в Туркестане
- Умирзак Шукеев поручил обеспечить безопасность в праздничные дни
- Пациентке из Туркестанской области провели сложную операцию в Корее
- В полиции Туркестанской области опровергли информацию о гибели 12 человек в ДТП
- Лучшие социальные проекты выбрали в Туркестанской области
- Форум отцов прошел в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана