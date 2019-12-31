Парк отдыха открыли после реконструкции в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане после капитального ремонта сдали в эксплуатацию парк «Жеңіс» (парк Победы), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В торжественной церемонии открытия нового места отдыха принял участие аким области Умирзак Шукеев, который поздравил жителей и гостей города с этим событием.

«Туркестан - один древнейших городов Казахстана с многовековой историей. Территория нового парка, введённого в эксплуатацию в преддверии Нового года, качественно благоустроена, построены дороги. Уверен, данная зона отдыха станет любимым место горожан и гостей священного города. Спасибо всем, кто пришел сегодня разделить с нами эту радость. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю вашим семьям добра, мира и благополучия», - сказал У.Шукеев.





Отметим, огромная территория, пустовавшая долгое время, изменилась и преобразилась за короткий срок. Проведена большая работа по благоустройству и озеленению парка, высажено 2500 саженцев деревьев, установлены цветные фонари.

Кроме того, построен сухой фонтан в виде шахматных фигур, современный скейт-парк для молодежи, футбольное поле, проложены дороги.

На праздничном вечере «Жаңа жыл-жарқын бастама», организованном в честь открытия парка, выступили известные казахстанские исполнители. Среди них Кайрат Нуртас, Кайрат Тунтеков, Сара Амангелды, группы «Сарын», «Alem Band».























