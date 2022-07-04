4 Июля 2022 21:07

Парк автобусов и троллейбусов в Алматы планируют обновить до 2025 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев презентовал депутатам маслихата, членам общественного совета и экспертам план развития общественного транспорта на 2025 и 2030 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно планам акима, в Алматы ежедневное количество поездок на общественном транспорте к 2025 году будет увеличено с 1,4 до 1,7 млн, а в 2030 году - до 2,3 млн.

«Развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания горожан, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха. Сегодня общественным транспортом в Алматы пользуются всего чуть больше трети горожан - это 37% населения», - отметил аким.

Аким мегаполиса заявил, что до 2025 года парк автобусов в городе должен быть обновлен на 800 единиц (400 за счет бюджетных средств и 400 за счет частных перевозчиков). Также парк обновится за счет покупки 200 новых троллейбусов.

В проекте предусмотрены оптимизация маршрутов, перевод автобусов на газ и электротягу, внедрение новой тарифной политики, строительство двух парков для газовых автобусов (восток, запад) и 5 газовых заправочных станций.

Кроме того, до 2025 года запланировано завершение пробивки пяти радиальных и четырех внутренних магистральных улиц, ввод станции метро «Калкаман», строительство 40 км новых выделенных городских линий для магистральных автобусов и такси, а также 60 км новых велодорожек для микромобильности.

До 2030 года проектом предусматривается ввод трех новых станций метро в западном направлении, строительство трех парков для электробусов с зарядной инфраструктурой, строительство легкорельсового трамвая по улице Толе би в северо-западном направлении («Алматы арена») и в Восточном направлении («Халык арена»), пробивка двух внутренних магистральных улиц.

«До октября этого года будет принято решение по развитию ЛРТ в городе по улице Толе би», - добавил Е. Досаев.

Также, по планам, за 8 лет в городе планируют построить 125 км велодорожек.

«Мы намерены активно поддерживать велотранспорт, поэтому на базе ежегодного финансирования, начиная со следующего года увеличим протяженность велодорожек до 60 км в 2025 году и в два раза до 125 км в 2030 году, с ежегодным финансированием», - отметил аким.

Планируется строительство четырех транспортно-пересадочных хабов, перехватывающих парковки и подвозящие маршруты из агломерации и менее плотных районов города. Это хаб «Батыс» (рынок Барлык), хаб «Райымбек Батыра» (Алматы-2), хаб «Алматы-3» (новая станция в п.Боралдай), хаб «Восточные ворот»а (Кульджинка).