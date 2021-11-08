Парк «30 лет Независимости» построили в городе горняков Каратау Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новый парк появился в райцентре Таласского района Жамбылской области – городе горняков Каратау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, спонсором строительства парка, названного «30 лет Независимости», стало крупное ТОО, выделившее на эти цели 80 миллионов тенге.

На торжественной церемонии открытия аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что 2021 год для Казахстана стал особенным.

«Мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. Благодаря мудрой и взвешенной политике Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева за годы суверенного развития Казахстан достиг во всех сферах значительных успехов. Основой всех достижений является единство и согласие в обществе. Президент страны Касым-Жомарт Токаев достойно продолжает курс Елбасы. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Местная власть должна делать все возможное для повышения благосостояния граждан, используя возможности госпрограмм и установив тесное сотрудничество с бизнесом», - отметил аким области.

Глава региона Бердибек Сапарбаев вручил благодарственные письма представителям подрядной организации.

На территории парка, который представляет собой целый комплекс спортивно-игровых сооружений, имеются детские площадки, спортивная площадка для мини-футбола, площадки для занятий стрит-воркаутом, высажены ели.

«Я живу в Каратау с 2005 года, - рассказала жительница города Ольга Стурова. - Наш город начал заметно преображаться в лучшую сторону. Сегодня для нас большой праздник, ведь детей с каждым годом становится все больше, им нужно развиваться физически, и парк этот пришелся как нельзя кстати. В городе идет масштабный ремонт дорог, тротуаров, развивается жилищное строительство. Город хорошеет, за что огромное спасибо руководству области».

В этот день аким области также ознакомился с ходом реконструкции многоквартирного дома стоимостью 1,2 миллиарда тенге.