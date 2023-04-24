Париж возглавил рейтинг городов Европы по смертности из-за жары

ПАРИЖ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Париж возглавил рейтинг европейских городов по уровню смертности пожилых людей из-за аномальной жары. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного The Lancet Planetary Health, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Исследования проводились в 854 городах 30 европейских стран в период с 2000 по 2009 год.

Согласно исследованию, ежегодно в Европе из-за последствий холода умирает 203 620 человек, а от жары — 20 173. Жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья людей, в особенности, пожилых.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что из-за жаркой погоды в 2022 году в Европе скончалось в целом не менее 15 тысяч человек.