Парень скончался от коронавируса в больнице Алматинской области: родные винят врачей

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Женщина обвинила врачей в смерти своего 25-летнего сына в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина в Instagram написала, она с сыном поехали в больницу из-за отека ног. Но их направили на рентген. Далее парню поставили диагноз − двусторонняя пневмония. В больнице он пролежал 8 дней, каждый день был на связи, говорил, что чувствует себя хорошо.

«Самый ужас начался в воскресенье вечером. 7 ноября в 19:00 сын позвонил мне и сказал, что ему плохо и стал живот опухать… По приезду меня туда никто не пускал. Моя дочь работает там же, в больнице, она побежала в это отделение, но дверь ей никто не открыл, звонила в отделение, трубку никто не брал. Не знаю, что происходило в это время с моим сыном. Последний свой звонок он совершил в 20:20», - говорится в посте.

Автор заявила, в 22:15 ей сообщили о смерти парня.

«Где-то в 22:15 вышла заведующая отделением и сообщила, что мой сын умер, что у него разорвалось сердце. Сообщая об этом у неё не было никакого сочувствия, извинения, она сказала это мне в грубой форме. Он был инвалидом 2-ой группы, ВТЭК мы проходили ежегодно, сердце у него было здоровое. Хочу отметить, при поступлении он не был в тяжёлом состоянии. Я не знаю, чем его лечили… Была ли действительно у него пневмония? Ему не произвели полностью диагностику, не выявили причину отеков ног. Он умер в палате, даже не был переведен в реанимацию», - возмущается женщина.

В ГКП на ПХВ «Коксуская ЦРБ» сообщили, что пациент поступил в больницу 28 октября с диагнозом: коронавирусная инфекция тяжелой степени.

«Вирус не идентифицирован, острое течение. COVID-19, ассоциированная двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние при поступлении тяжелое за счет выраженных симптомов ОРДС (острой респираторной дистресс синдром), полиорганной недостаточности. При поступлении самочувствие страдало за счет выраженных симптомов дыхательной недостаточности. Периодически сатурация снижалась. Пациент с момента поступления находился в палате интенсивной терапии провизорного отделения. За время нахождения в отделении о проводилась интенсивная терапия в полном объеме. Ежедневно проводились онлайн-консультация с областными специалистами, но, к сожалению, 7 ноября вечером в 20:05 состояние резко ухудшилось за счет полиорганной недостаточности. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, у него произошла остановка сердечной деятельности. Проводились меры сердечно-легочной реанимации», - ответили в ГКП на ПХВ «Коксуская ЦРБ».