Параплан с людьми упал в Алматинской области: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области упал параплан с людьми. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Instagram .

«В селе Шамалган дельтаплан сорвал линии электропередач. По предварительным данным, дельтаплан в составе из двух человек угодил в воздушный поток. В результате дельтаплан на большой скорости влетел в линии электропередач, сорвав их. Один человек находится в критическом состоянии», - говорится в посте.

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 9 мая в Карасайскую районную больницу доставлены два человека, упавшие с параплана.

«Пациент 1971 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние тяжелое. Диагноз: Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ). Ушиб головного мозга. Множественные переломы костей. Пациент 2004 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Диагноз: Сочетанная травма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый компрессионный перелом позвоночника», - отметили в управлении.



