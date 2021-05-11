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    12:22, 11 Май 2021 | GMT +6

    Параплан с людьми упал в Алматинской области: есть пострадавшие

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области упал параплан с людьми. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в Instagram .

    «В селе Шамалган дельтаплан сорвал линии электропередач. По предварительным данным, дельтаплан в составе из двух человек угодил в воздушный поток. В результате дельтаплан на большой скорости влетел в линии электропередач, сорвав их. Один человек находится в критическом состоянии», - говорится в посте.

    В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 9 мая в Карасайскую районную больницу доставлены два человека, упавшие с параплана.

    «Пациент 1971 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние тяжелое. Диагноз: Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ). Ушиб головного мозга. Множественные переломы костей. Пациент 2004 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Диагноз: Сочетанная травма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый компрессионный перелом позвоночника», - отметили в управлении.



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