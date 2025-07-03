РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:51, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Paramount согласился выплатить $16 млн для урегулирования иска Трампа

    Иск президента Дональда Трампа был связан с интервью Камалой Харрис, оппонента от Демократической партии на президентских выборах, которое транслировалось в программе «60 минут» на канале CBS в прошлом году и было смонтировано с целью введения в заблуждение, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    р
    Фото: imdb.com

    Иск о клевете, поданный в Северном округе Техаса, изначально требовал возмещения ущерба в размере $20 млрд от Paramount, который является материнской компанией CBS. Paramount согласилась выплатить $16 млн долларов для урегулирования иска.

    Представитель юридической команды Трампа заявил, что с урегулированием Трамп «обеспечивает очередную победу для американского народа, поскольку он в очередной раз привлекает фейковые новостные СМИ к ответственности за их правонарушения и обман. CBS и Paramount Global осознали всю серьезность этого исторического дела и не имели иного выбора, кроме как согласиться на урегулирование».

    Соглашение не включает в себя заявление об извинениях или сожалениях.

    Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект Трампа о сокращении налогов.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают