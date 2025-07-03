Paramount согласился выплатить $16 млн для урегулирования иска Трампа
Иск президента Дональда Трампа был связан с интервью Камалой Харрис, оппонента от Демократической партии на президентских выборах, которое транслировалось в программе «60 минут» на канале CBS в прошлом году и было смонтировано с целью введения в заблуждение, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Иск о клевете, поданный в Северном округе Техаса, изначально требовал возмещения ущерба в размере $20 млрд от Paramount, который является материнской компанией CBS. Paramount согласилась выплатить $16 млн долларов для урегулирования иска.
Представитель юридической команды Трампа заявил, что с урегулированием Трамп «обеспечивает очередную победу для американского народа, поскольку он в очередной раз привлекает фейковые новостные СМИ к ответственности за их правонарушения и обман. CBS и Paramount Global осознали всю серьезность этого исторического дела и не имели иного выбора, кроме как согласиться на урегулирование».
Соглашение не включает в себя заявление об извинениях или сожалениях.
Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект Трампа о сокращении налогов.