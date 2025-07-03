Paramount согласился выплатить $16 млн для урегулирования иска Трампа

Иск о клевете, поданный в Северном округе Техаса, изначально требовал возмещения ущерба в размере $20 млрд от Paramount, который является материнской компанией CBS. Paramount согласилась выплатить $16 млн долларов для урегулирования иска.

Представитель юридической команды Трампа заявил, что с урегулированием Трамп «обеспечивает очередную победу для американского народа, поскольку он в очередной раз привлекает фейковые новостные СМИ к ответственности за их правонарушения и обман. CBS и Paramount Global осознали всю серьезность этого исторического дела и не имели иного выбора, кроме как согласиться на урегулирование».

Соглашение не включает в себя заявление об извинениях или сожалениях.

Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект Трампа о сокращении налогов.