Парализованных людей научили управлять роботами и рисовать силой мысли

Технология считывает активность нейронов в зонах мозга, отвечающих за движения рук, и преобразует их в цифровые команды. Цель — вернуть пользователям самостоятельность и возможность взаимодействовать с миром без физического движения.

В испытаниях участвует 21 человек, которых в Neuralink называют Neuralnauts. За два года достигнуты заметные результаты в точности и скорости управления.

Поначалу участники управляют курсором, мысленно пытаясь двинуть рукой. Через несколько минут многие перестают думать о движении руки и воспринимают курсор как часть себя. Первый участник программы Ноланд отмечал, что система иногда реагирует быстрее, чем он осознает свое намерение.

Затем некоторые перешли к управлению роботизированными конечностями. Ник, который четыре года не мог двигать руками, научился есть и чесаться с помощью роботизированной руки. По его словам, главное — не только независимость, но и ощущение движения, которое он считал потерянным навсегда.

Эффективность интерфейса измеряют скоростью передачи информации в битах в секунду. Здоровые пользователи с компьютерной мышью достигают 8–10 бит в секунду. Несколько участников Neuralink вышли на сопоставимые и даже более высокие показатели. Ник превысил 10 бит в секунду уже в первую неделю.

Компания подчеркивает: главный критерий успеха — влияние на повседневную жизнь. Ноланд, получивший парализующую травму позвоночника десять лет назад и бросивший учебу, с помощью Telepathy вернулся к самостоятельной работе за компьютером. Он возобновил обучение и поступил в университет на специальность по нейронаукам.

23-летний студент-медик Себастьян, получивший травму спинного мозга два года назад, раньше мог работать за компьютером только через голосовые команды. С Telepathy его продуктивность резко выросла — он использует интерфейс до 17 часов в день.

Технология стала инструментом творчества. Одри, получившая травму двадцать лет назад, впервые за долгие годы самостоятельно работает за компьютером. Она создает абстрактные работы, которые получили признание в сети, и планирует открыть выставку.

Отдельное направление — восстановление коммуникации у людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Neuralink сообщает: несмотря на имплантацию устройства только в одно полушарие, удается считывать сигналы, связанные с движениями обеих рук. Это позволило разработать концепцию «мысленной клавиатуры» на десять пальцев. Участники испытаний достигли скорости печати до 40 слов в минуту.

На этой базе компания запустила новое исследование VOICE для восстановления речи в реальном времени у людей с тяжелыми нарушениями речи после БАС или инсульта. Разработчики рассчитывают довести скорость коммуникации до уровня обычного разговора — около 140 слов в минуту.

Один из пациентов с БАС, Брэд, оснастил инвалидную коляску поворотной камерой и управляет ею через нейроинтерфейс, что дает ему свободу осматриваться вокруг.

В Neuralink подчеркивают, что Telepathy продолжает развиваться, а опыт участников играет ключевую роль в совершенствовании технологии.