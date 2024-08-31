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    03:00, 31 Август 2024 | GMT +6

    Паралимпийские игры 2024: итоги второго дня соревнований 

    Салтанат Абылкасымкызы
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    Второй день соревнований на летних Паралимпийских играх в Париже не принес медалей Казахстану. 30 августа наши параспортсмены участвовали в розыгрыше 2 комплектов медалей по 2 видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК. 

    Паралегкая атлетика: Салтанат Абылкасымкызы выступила в забеге на 100 метров в классе Т35 на Паралимпийских играх. Она финишировала девятой с результатом 16.52.

    Салтанат Абылкасымкызы
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    По результатам соревнования первое место заняла Чжоу Ся (Китай) с результатом 13.58, второе место — Го Цяньцянь (Китай) с результатом 13.74, третье место — Прити Пал (Индия) с результатом 14.21.

    Камиля Досмалова
    Фото: НОК РК

    Паратхэквондо: Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3.

    Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж 2024.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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