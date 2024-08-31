Паралимпийские игры 2024: итоги второго дня соревнований 

Второй день соревнований на летних Паралимпийских играх в Париже не принес медалей Казахстану. 30 августа наши параспортсмены участвовали в розыгрыше 2 комплектов медалей по 2 видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Паралегкая атлетика: Салтанат Абылкасымкызы выступила в забеге на 100 метров в классе Т35 на Паралимпийских играх. Она финишировала девятой с результатом 16.52.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

По результатам соревнования первое место заняла Чжоу Ся (Китай) с результатом 13.58, второе место — Го Цяньцянь (Китай) с результатом 13.74, третье место — Прити Пал (Индия) с результатом 14.21.

Фото: НОК РК

Паратхэквондо: Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3.

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по волейболу сидя одержала победу на старте Паралимпийских игр Париж 2024.