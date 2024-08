Паралимпиада 2024: церемония открытия завершилась

В Париже завершилась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года, передает агентство Kazinform.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

После завершения парада делегаций, где США, принимающие Игры в 2028 году были предпоследними, а Франция, страна-хозяйка — последней, зрители наблюдали за видеороликом, в котором люди с ограниченными возможностями рассказывали о своем пути.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Затем артист Lucky Love исполнил песню. Также с ним на сцене выступили танцоры.

Фото: скрин с видео

В следующей части программы зрителям было показано видео, рассказывающее о паралимпийской истории.

После того как прозвучал гимн Франции, с речью выступили Тони Эстанге, глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, и Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета (МПК).

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

С трибуны президент Франции Эмманюэль Макрон объявил Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

Фото: скрин с видео

После был показан еще один ролик с участием людей с ограниченными возможностями.

Далее публика наблюдала за хореографическим шоу.

Фото: скрин с видео

Затем паралимпийский флаг вынес на сцену паралимпиец Джон Макфолл, первый астронавт с ограниченными возможностями, присоединившийся к Европейскому космическому агентству. Флаг подняли под исполнение паралимпийского гимна.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Церемония продолжилась принесением Паралимпийской клятвы.

Фото: скрин с видео

Также зрителям показали видео, запечатлевшее эстафету Паралимпийского огня.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Затем выступил французский певец Себастьен Телье.

Огонь продолжил эстафету, после чего к факелоносцу присоединились танцоры и артисты.

По завершению эстафеты, на церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 в Париже зажгли паралимпийский огонь (котел). Воздушный шар с ним поднялся в небо.

Фото: скрин с видео

В конце церемонии открытия выступила Christine and the Queens (Элоиза Аделаида Летисье) с песней Born to be alive.

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео