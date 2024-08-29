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    02:47, 29 Август 2024 | GMT +6

    Паралимпиада 2024: церемония открытия завершилась

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    В Париже завершилась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года, передает агентство Kazinform.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    После завершения парада делегаций, где США, принимающие Игры в 2028 году были предпоследними, а Франция, страна-хозяйка — последней, зрители наблюдали за видеороликом, в котором люди с ограниченными возможностями рассказывали о своем пути.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Затем артист Lucky Love исполнил песню. Также с ним на сцене выступили танцоры. 

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    В следующей части программы зрителям было показано видео, рассказывающее о паралимпийской истории.
    После того как прозвучал гимн Франции, с речью выступили Тони Эстанге, глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, и Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета (МПК).

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    С трибуны президент Франции Эмманюэль Макрон объявил Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    После был показан еще один ролик с участием людей с ограниченными возможностями.
    Далее публика наблюдала за хореографическим шоу.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Затем паралимпийский флаг вынес на сцену паралимпиец Джон Макфолл, первый астронавт с ограниченными возможностями, присоединившийся к Европейскому космическому агентству. Флаг подняли под исполнение паралимпийского гимна.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Церемония продолжилась принесением Паралимпийской клятвы.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Также зрителям показали видео, запечатлевшее эстафету Паралимпийского огня.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    Затем выступил французский певец Себастьен Телье.

    Огонь продолжил эстафету, после чего к факелоносцу присоединились танцоры и артисты.

    По завершению эстафеты, на церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 в Париже зажгли паралимпийский огонь (котел). Воздушный шар с ним поднялся в небо.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео

    В конце церемонии открытия выступила Christine and the Queens (Элоиза Аделаида Летисье) с песней Born to be alive.

    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    скрин с видео
    Фото: скрин с видео
    Теги:
    спортсмены Казахстана Париж Параспорт Паралимпиада 2024
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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