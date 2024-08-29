Паралимпиада 2024: церемония открытия завершилась
В Париже завершилась церемония открытия Паралимпийских игр 2024 года, передает агентство Kazinform.
После завершения парада делегаций, где США, принимающие Игры в 2028 году были предпоследними, а Франция, страна-хозяйка — последней, зрители наблюдали за видеороликом, в котором люди с ограниченными возможностями рассказывали о своем пути.
Затем артист Lucky Love исполнил песню. Также с ним на сцене выступили танцоры.
В следующей части программы зрителям было показано видео, рассказывающее о паралимпийской истории.
После того как прозвучал гимн Франции, с речью выступили Тони Эстанге, глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, и Эндрю Парсонс, президент Международного паралимпийского комитета (МПК).
С трибуны президент Франции Эмманюэль Макрон объявил Паралимпийские игры-2024 в Париже открытыми.
После был показан еще один ролик с участием людей с ограниченными возможностями.
Далее публика наблюдала за хореографическим шоу.
Затем паралимпийский флаг вынес на сцену паралимпиец Джон Макфолл, первый астронавт с ограниченными возможностями, присоединившийся к Европейскому космическому агентству. Флаг подняли под исполнение паралимпийского гимна.
Церемония продолжилась принесением Паралимпийской клятвы.
Также зрителям показали видео, запечатлевшее эстафету Паралимпийского огня.
Затем выступил французский певец Себастьен Телье.
Огонь продолжил эстафету, после чего к факелоносцу присоединились танцоры и артисты.
По завершению эстафеты, на церемонии открытия Паралимпийских игр-2024 в Париже зажгли паралимпийский огонь (котел). Воздушный шар с ним поднялся в небо.
В конце церемонии открытия выступила Christine and the Queens (Элоиза Аделаида Летисье) с песней Born to be alive.