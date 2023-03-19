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Парад ретро-автомобилей в честь выборов организовали в Конаеве

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Марта 2023, 17:40
Парад ретро-автомобилей в честь выборов организовали в Конаеве Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Основатель ретро-салона в Конаеве Мурат Сиргебаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и организовал парад ретро-автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшнем параде, который приурочен ко дню выборов, участвуют до десяти уникальных автомобилей разного года выпуска. Мы проедем все избирательные участки Конаева, покажем концерты. Так мы не только демонстрируем свою активную гражданскую позицию, но и хотим добавить нотки праздника в этот особенный день для нашей страны. Мы постоянные участники всех масштабных мероприятий страны. К нам приезжают и наши друзья из дальнего и ближнего зарубежья, поддерживают наше начинание», - отметил коллекционер ретро-автомобилей.

Он отметил, что на Наурыз также организует парад с показом автомобилей от 40-х до 60-х годов выпуска прошлого века.

«Вот сегодня я приехал на одном из таких железных коней - мотоцикле. Старинные автомобили всегда вызывают большой интерес со стороны всех наших зрителей. Для всех желающих устраиваем фотосессию и можем прокатить с ветерком», - добавил Мурат Сиргебаев.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.


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