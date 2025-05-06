Парад Победы в Астане будет особенным - командующий шествием генерал-майор Мереке Кушекбаев

— В этом году в Астане пройдет особенный парад в честь юбилея Победы. Какие силы будут задействованы? Сколько военнослужащих, единиц техники, авиации примут участие? И если сравнивать с предыдущим — парад стал масштабнее?

— Да, в этом году в Астане пройдет действительно особенный парад, посвященный 80-летию Великой Победы. В нем примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 200 единиц наземной техники и 66 летательных аппаратов. В сравнении с предыдущими годами, можно с уверенностью сказать, что масштаб возрос. Это отражает как значимость самой даты, так и готовность нашей армии демонстрировать современные возможности.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Всегда интересно узнать о новинках. Какие образцы современной военной техники казахстанцы увидят на параде впервые? Что из последнего поступило на вооружение?

— Казахстанцы увидят на параде новейшие образцы военной техники, поступившие на вооружение в последние годы. Среди них — модернизированные бронетранспортеры, системы противовоздушной обороны, разведывательные и ударные беспилотные комплексы. Некоторые из этих машин и систем будут представлены публике впервые.

— Будет ли в параде что-то необычное, что удивит зрителей?

— Зрителей ждет несколько необычных элементов. Например, в параде примут участие исторические реконструкторы, которые воссоздадут образы солдат Великой Отечественной войны. Также будет особая постановочная часть с участием жасулановцев, кадетов и курсантов. Это придаст параду не только военную, но и эмоциональную, патриотическую составляющую.

Фото: Министерство обороны РК

— Особое внимание всегда приковано к авиации. Расскажите, какую программу подготовили летчики, будут ли сложные элементы?

— Авиационная часть, как всегда, будет зрелищной. Подготовлена программа с групповыми пролетами, фигурами высшего пилотажа, которые требуют предельной слаженности. Впервые в параде примет участие новейший военно-транспортный самолет Airbus А-400, поступивший в части Военно-воздушных сил Казахстана в этом году. Также участвуют экипажи армейских Ми-17, Ми-171Ш, Ми-35 и транспортных самолетов С-295, Ту-154М, Л-410, истребителей Су-30СМ, Су-25, учебно-боевых самолетов Л-39.

— Казахстан не проводил Парад Победы с 2019 года, верно?

— Вы правы, последний Парад Победы в Казахстане проводился в 2019 году. Пандемия и другие объективные причины вносили свои коррективы. Поэтому, думаю, возвращение парада в этом году особенно значимо как для армии, так и для общества.

— Вы впервые будете командовать парадом, что для Вас это значит? Есть волнение или, наоборот, вдохновение от масштаба события? Что ощущаете, когда звучит марш, и строй начинает движение?

— Для меня это огромная честь. Да, я впервые командую парадом такого масштаба. Конечно, есть и волнение — все должно быть идеально. Но прежде всего — это чувство гордости за нашу армию и страну. Когда звучит марш и колонны начинают движение — это момент, когда осознаешь, насколько сильна связь поколений и как высока ответственность перед историей.

Фото: Министерство обороны РК

— А как сами военнослужащие воспринимают участие в параде? Для них это скорее тяжелая работа или все-таки большая честь и гордость?

— Для военнослужащих участие в параде — это большая честь. Конечно, подготовка требует дисциплины, усилий, строевой выучки. Но каждый из них осознает значимость момента. Участие в параде воспринимается как награда за службу.

— Сколько военнослужащих прибыло для участия из регионов? Как был организован их быт в полевом лагере?

— Техника и личный состав заранее прибыли в район подготовки. Из регионов привлечено свыше 2 000 военнослужащих. Для них развернули полевой лагерь с комфортными условиями. Было организовано питание, медицинское обеспечение, места для отдыха и быта.

— Как удается организовать парад такого масштаба, не снижая боеспособности войск?

— Парад организован таким образом, чтобы он не влиял на боеготовность войск. Это достигается за счет четкого планирования, поэтапного привлечения личного состава, а также параллельной боевой подготовки в местах постоянной дислокации.

— Какие службы помогают в обеспечении парада?

— В обеспечении парада участвуют логистические, медицинские и тыловые подразделения. Это работа целой координационной группы, которая обеспечивает все — от перевозки техники до организации питания и безопасности.

— Расскажите, как проходила подготовка: сколько времени в день военнослужащие посвящали строевым занятиям, как устранялись недочеты и достигалась слаженность парадных расчетов?

— Подготовка шла ежедневно. Строевые занятия занимали до 6 часов в день, включая тренировки на местности и отработку слаженности действий. Все замечания устранялись сразу, проводился разбор и работа над ошибками. Особое внимание в процессе подготовки уделяли единству движения, синхронности, дисциплине.

Генеральные репетиции прошли 3 и 4 мая непосредственно на площади «Қазақ елі». Это был финальный этап подготовки перед торжественным мероприятием.

Фото: Дамира Кенесбай / Kazinform

— Какие месседжи армия хотела бы донести обществу через этот парад?

— Этим парадом мы хотим напомнить обществу о мужестве предков, преемственности поколений и готовности армии защищать свою страну. Это демонстрация силы, дисциплины и единства.

— Есть ли какие-то традиции подготовки к параду у военнослужащих? Может, приметы или ритуалы на удачу?

— Конечно, в каждом воинском подразделении есть свои негласные традиции, например, перед выходом на парад многие военнослужащие берут с собой личные сувениры на удачу, а некоторые подразделения соблюдают символические «боевые приметы». Это часть армейской культуры, которая делает службу живой и душевной.

— Пожелаем нашим военнослужащим удачи на главном событии, посвященном 80-летию Победы и Дню защитника Отечества!

Фото: Министерство обороны РК

Напомним, 7 мая с 11:00 на больших LED-экранах Астаны будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках. Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, в том числе на телеканалах Jibek Joly и Silk Way. Съемку парада будет осуществлять Телерадиокомплекс Президента РК.

С информацией о перекрытии улиц 7 мая в рамках проведения Парада можно ознакомиться здесь.