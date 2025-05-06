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    18:46, 05 Май 2025 | GMT +5

    Где еще можно посмотреть военный парад в Астане 7 мая

    7 мая 2025 года в 11:00 в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на столичный акимат. 

    военные, парад
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др.

    В этот же день в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

    1. На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);
    2. На территории стадиона «Астана Арена» (прямая трансляция и праздничный концерт);
    3. Территория парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

    Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, в том числе на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.

    Отметим, съемку парада осуществляет Телерадиокомплекс Президента РК.

    В связи с проведением торжественного парада акимат города информирует о временных ограничениях движения автотранспорта в районе проведения мероприятий. В связи с чем необходимо заранее планировать маршруты и учитывать изменения, соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов. Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

    4 мая в Астане проходила финальная репетиция военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню защитника Отечества. 

    Теги:
    Военные День защитника Отечества Астана День Победы Парад к 80-летию Победы
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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