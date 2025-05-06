Где еще можно посмотреть военный парад в Астане 7 мая

На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и др.

В этот же день в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт); На территории стадиона «Астана Арена» (прямая трансляция и праздничный концерт); Территория парковки «Astana Music Hall» (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, в том числе на телеканалах Jibek Joly и Silk Way.

Отметим, съемку парада осуществляет Телерадиокомплекс Президента РК.

В связи с проведением торжественного парада акимат города информирует о временных ограничениях движения автотранспорта в районе проведения мероприятий. В связи с чем необходимо заранее планировать маршруты и учитывать изменения, соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов. Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.

4 мая в Астане проходила финальная репетиция военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню защитника Отечества.