Парад планет произойдет 4 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозам астрономов, 4 июля 2020 года произойдет редкое и уникальное небесное событие, известное как парад планет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на hightech.fm.

Рассказываем, что такое парад планет, когда и как он происходит, как его увидеть и чего ожидать от этого астрономического события в июле.

Что такое парад планет?

Хотя официального научного термина «парад планет» не существует, он широко используется в астрономии для обозначения астрономического события, которое происходит, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд в одной и той же области неба, как это видно наблюдателям на Земле. Нет единого определения этого явления. Вот три наиболее часто используемых:

Астрономическое событие, которое происходит, когда планеты выстраиваются в ряд на одной стороне Солнца в одно и то же время, как это видно в плоскости нашей Солнечной системы. Три планеты выравниваются одновременно два раза в год, четыре планеты — один раз в год, пять планет — один раз в каждые 19 лет и все восемь планет Солнечной системы — один раз примерно через 170 лет.

Визуальное явление, которое возникает, когда планеты Солнечной системы появляются в небольшом секторе неба одновременно, независимо от условий их видимости, как это видно наблюдателям с Земли. Парад планет такого типа произошел 18 апреля 2002 года, когда все планеты Солнечной системы, видимые невооруженным глазом, выстроились в ряд в вечернем небе. По предварительным прогнозам, такие парады планет состоятся в июле 2020 года, в марте и июне 2022 года, в 2040 и 2854 годах.

В редких случаях очень хорошие условия наблюдения позволяют увидеть все планеты Солнечной системы за одну ночь. Эти события также называют парадами планет.

Еще один термин для парада планеты — «аппульс». Следующие типы планетных парадов различаются по количеству участвующих планет:

Мини-планетный парад — 3 планеты.

Парад малых планет — 4 планеты.

Большой планетный парад — 5 или 6 планет.

Великий (полный) парад планет — все планеты Солнечной системы (+ иногда Плутон).

Мини-парады планет — это нередкое событие. Три планеты могут наблюдаться одновременно в одной и той же части неба несколько раз в год.

Что можно увидеть во время парада планет?

Под выравниванием, или парадом планет астрономы обычно подразумевают, что планеты появятся в одной и той же части неба. Иногда расположение планет в небе напоминает линию, но это не всегда так. Чаще всего две или три планеты образуют линию в небе.

Кроме того, многое зависит от точки зрения. Когда планеты располагаются на одной стороне Солнца, они не обязательно находятся в одном и том же районе неба для наблюдателей с Земли.

Какой парад планет ожидается 4 июля 2020 года? Как это увидеть?

По прогнозам, 4 июля 2020 года состоится редкий и уникальный парад планет. Все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун плюс карликовая планета Плутон — выстроятся на одной стороне звезды одновременно. Это будет парад планет первого типа из трех, описанных выше. Произойдет почти идеальное выравнивание, угол отклонения будет довольно малым.

Последний парад планет этого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

Как увидеть парад планет?

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью.

Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

Если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то на таком расстоянии можно было бы наблюдать, как планеты группируются в одном направлении. К сожалению, рассчитывать на то, что с крыши, балкона или на открытой местности будет доступен парад планет в классическом понимании — все объекты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, — не стоит.

Отметим, что планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Соответственно, у людей будет возможность наблюдать это явление порядка двух недель. Парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно назначенное время.