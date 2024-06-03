Парад планет не повлияет на Землю и ее обитателей - астроном

3 июня, в понедельник, четыре планеты Солнечной системы выстроятся в единую линию – уникальное астрономическое событие, когда небесные тела расположатся по одну сторону от Солнца. Почему специалисты прозвали его невидимым и оказывает ли оно влияние на людей, кореспонденту агентства Kazinform рассказал основатель проекта «Astro Astana» Артур Гайдук.

Парад планет – не научное, а скорее разговорное определение, когда ближайшие к нашей планете космические объекты выстраиваются в одну условную линию. На этот раз увидеть, по мнению эксперта, можно будет только Марс или Сатурн на восточной стороне неба за час до рассвета.

- К сожалению, увидеть этот парад невооруженным глазом не удастся. Планеты затеряются в зареве Солнца. Сложно это и со специальным оборудованием. А вот наиболее четко их можно лицезреть в период так называемого «противостояния» – когда небесное тело находится на продолжении линии «Солнце — Земля» и видно с Земли в противоположном Солнцу направлении. Это не тот случай, - отметил Артур Гайдук.

Парад планет – явление весьма редкое. Случается оно, в среднем, раз в 18-20 лет. Делятся они на малые – 4 планеты и большие – когда вместе собираются 5 космических объектов. Последнее, кстати, можно не увидеть и за всю жизнь. Несет ли оно научную ценность и оказывает ли физическое влияние на Землю, рассказал эксперт.

- Парад планет вызывает исключительно визуальный интерес. Никакой научной составляющей, например, для изучения данных космических объектов не несет, а также никак не влияет на гравитацию Земли. С точки зрения так называемой астрологии, по моему мнению, тоже роли никакой не играет, - заявил астроном.

Малый парад из Меркурия, Марса, Юпитера и Сатурна продлится ещё пару дней. Сейчас они располагаются в секторе 20-30 градусов вблизи Солнца. К слову, последний такой парад был в июле 2022 года. Тогда земляне наблюдали аж 4 планеты, а астрономы-любители и того больше – 7. Эксперты делятся, следующий «галактический танец» ожидается в середине августа – он то и будет наиболее ярким.