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Параатлеты Казахстана завоевали 8 медалей на мировой серии Гран-при в Марокко
19 Сентября 2022, 20:47

Параатлеты Казахстана завоевали 8 медалей на мировой серии Гран-при в Марокко

МАРРАКЕШ. КАЗИНФОРМ - С 11 по 18 сентября в городе Марракеш (Марокко) прошли соревнования мировой серии Гран-при по легкой атлетике среди параспортсменов, где приняли участие более 400 человек из 40 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В соревнованиях сборная Казахстана завоевала 7 медалей: 4 серебряных и 3 бронзовых.

«Серебро» взяли Руфат Хабибулин - в беге на 100 м, А сем Жанадилова – в метании копья, Есболат Балбаев - в толкании ядра, Гульбахыт Каиржанова - в метании копья.

«Бронзу» завоевали Еламан Жоламан - в метании копья, Асем Жанадилова – в метании диска, Есболат Балбаев – в метании копья.

«В соревнованиях Казахстан представили 13 спортсменов, из них пять спортсменов заняли призовые места. В нашей копилке 7 медалей. Это были рейтинговые соревнования перед чемпионатом мира, который пройдет в Париже в июле 2023 года. Три наших спортсмена прошли международную классификацию, где им присвоили спортивные классы: Жанадилова Асем - F-57, Толегенов Нажемиден - T/F-35 и Исатаев Нурлыбек - F-4. Классификация паралимпийцев необходима, чтобы обеспечить спортсмену возможность соревноваться на равных условиях с другими спортсменами с теми же особенностями и, тем самым, обеспечить честную конкуренцию. Имея спортивный класс, спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Насипкали Маулен Абайулы.


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