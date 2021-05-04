Пара на самокате сбила ребенка и скрылась в Алматы: мужчину задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ехавшие на самокате по тротуару парень с девушкой сбили четырехлетнего ребенка и скрылись с места происшествия. Полиция задержала мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео момента наезда на ребенка попало на видео и выложено в сеть. Сообщается, что инцидент был на пресечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра.

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что водителем самоката был гр.Б., 1997 года рождения, житель Илийского района, Алматинской области.

«Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. При этом, водитель самоката добавил, что рядом с ним была его девушка – гр.Т., 2000 года рождения. На данном этапе разбирательства на гр.Б. составлен административный протокол по ст.615 ч.2 КРКобАП. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.