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    12:40, 04 Май 2021 | GMT +6

    Пара на самокате сбила ребенка и скрылась в Алматы: мужчину задержали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ехавшие на самокате по тротуару парень с девушкой сбили четырехлетнего ребенка и скрылись с места происшествия. Полиция задержала мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео момента наезда на ребенка попало на видео и выложено в сеть. Сообщается, что инцидент был на пресечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра.

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что водителем самоката был гр.Б., 1997 года рождения, житель Илийского района, Алматинской области.

    «Мужчина сразу же признал свою вину, уточнив, что из-за боязни понести ответственность, он, сбив ребенка, скрылся с места происшествия. При этом, водитель самоката добавил, что рядом с ним была его девушка – гр.Т., 2000 года рождения. На данном этапе разбирательства на гр.Б. составлен административный протокол по ст.615 ч.2 КРКобАП. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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