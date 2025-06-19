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    19:33, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Папа Римский: Война — это всегда поражение

    Сегодня Папа Римский Лев XIV призвал к миру и «уважению международного права», передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Ватикан.

    Папа Римский Лев XIV
    Фото: vaticannews.va

    Папа Лев XIV повторил призыв Папы Франциска: война — это всегда поражение!

    Нынешний понтифик предупредил, что «зверство» современного научного оружия рискует привести воюющие стороны «к варварству гораздо большему, чем в прошлом».

    Папа Лев XIV напоминает мировым лидерам, что «война — это всегда поражение» и «ничего не теряется в мире; все может быть потеряно в войне».

    — Сердце Церкви разрывается на части, — сказал в среду Папа Лев, — из-за криков, доносящихся из мест войны, особенно из Украины, Ирана, Израиля и Газы.

    Выступая на еженедельной генеральной аудиенции, Папа Римский подчеркнул: «Мы никогда не должны привыкать к войне», а вместо этого «отвергать как соблазн притягательность мощного и сложного оружия».

    Он также вспомнил слова Папы Пия XII, возглавлявшего Церковь во время Второй мировой войны: «Ничто не теряется с миром. Все может быть потеряно с войной».

    Поэтому, во имя человеческого достоинства и международного права, я повторяю ответственным лицам то, что говорил Папа Франциск: «Война — это всегда поражение!». И вместе с Пием XII: «Ничто не теряется с миром. Все может быть потеряно с войной».

    Теги:
    Религия Война Ватикан Папа Римский Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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