Папа Римский: Война — это всегда поражение

Папа Лев XIV повторил призыв Папы Франциска: война — это всегда поражение!

Нынешний понтифик предупредил, что «зверство» современного научного оружия рискует привести воюющие стороны «к варварству гораздо большему, чем в прошлом».

Папа Лев XIV напоминает мировым лидерам, что «война — это всегда поражение» и «ничего не теряется в мире; все может быть потеряно в войне».

— Сердце Церкви разрывается на части, — сказал в среду Папа Лев, — из-за криков, доносящихся из мест войны, особенно из Украины, Ирана, Израиля и Газы.

Выступая на еженедельной генеральной аудиенции, Папа Римский подчеркнул: «Мы никогда не должны привыкать к войне», а вместо этого «отвергать как соблазн притягательность мощного и сложного оружия».

Он также вспомнил слова Папы Пия XII, возглавлявшего Церковь во время Второй мировой войны: «Ничто не теряется с миром. Все может быть потеряно с войной».

Поэтому, во имя человеческого достоинства и международного права, я повторяю ответственным лицам то, что говорил Папа Франциск: «Война — это всегда поражение!». И вместе с Пием XII: «Ничто не теряется с миром. Все может быть потеряно с войной».