Папа Римский призвал урегулировать конфликт в Карабахе мирным путем

Папа Римский Франциск призвал мирно урегулировать конфликт в Карабахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vatican News .

В своем обращении на общей аудиенции в среду Папа Франциск выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Карабахе.

«Вчера я услышал тревожные новости из Карабаха, на Южном Кавказе, где и без того критическая гуманитарная ситуация теперь усугубляется новыми вооруженными столкновениями», - отметил понтифик.



Он призвал участвующие стороны прекратить боевые действия и искать мирное решение кризиса.



«Я вновь обращаюсь с призывом ко всем сторонам конфликта и международному сообществу, чтобы они прекратили использовать оружие и приложили все усилия для поиска мирных решений на благо людей и уважения человеческого достоинства», — сказал Папа Римский.

Как сообщалось, Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях в Карабахе.