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    15:29, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Папа Римский призвал урегулировать конфликт в Карабахе мирным путем

    Папа Римский призвал урегулировать конфликт в Карабахе мирным путем
    Фото: ANSA

    Папа Римский Франциск призвал мирно урегулировать конфликт в Карабахе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vatican News.

    В своем обращении на общей аудиенции в среду Папа Франциск выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Карабахе.

    «Вчера я услышал тревожные новости из Карабаха, на Южном Кавказе, где и без того критическая гуманитарная ситуация теперь усугубляется новыми вооруженными столкновениями», - отметил понтифик.


    Он призвал участвующие стороны прекратить боевые действия и искать мирное решение кризиса. 


    «Я вновь обращаюсь с призывом ко всем сторонам конфликта и международному сообществу, чтобы они прекратили использовать оружие и приложили все усилия для поиска мирных решений на благо людей и уважения человеческого достоинства», — сказал Папа Римский.

     

    Как сообщалось, Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях в Карабахе.

    Теги:
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