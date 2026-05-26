Папа Римский призвал разоружить ИИ

Искусственный интеллект следует освободить от монопольного контроля техкорпораций, заявил папа Лев XIV в своей первой энциклике. Он осудил войны и предостерег от применения оружия на основе ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Папа Римский Лев XIV в понедельник, 25 мая, представил свою первую энциклику под названием «Magnifica humanitas: о защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта». В своем труде понтифик призвал «разоружить» ИИ, чтобы оградить человечество от рисков, связанных с этой технологией. «Разоружить» значит не отвергнуть технологии, а не допустить их господства над человечеством», — пояснил он.

В своем программном обращении к Католической церкви Лев XIV также призвал освободить искусственный интеллект от монопольного контроля «лишь немногих транснациональных корпораций» и предостерег от использования этой технологии ради достижения геополитических или коммерческих выгод.

— Небольшие, но чрезвычайно влиятельные группы способны управлять информационными потоками и потребительским поведением, диктовать ход демократических процессов и воздействовать на экономическую динамику, — указал понтифик.

Поэтому, по его словам, «крайне важно, чтобы внедрение ИИ — особенно в тех сферах, где речь идет об общественных благах и фундаментальных правах, — сопровождалось четкими критериями и эффективными защитными механизмами.

Папа предложил разработать «этический кодекс» для ИИ, основанный на критериях общей социальной справедливости, а также обеспечить регулирование процессов обработки пользовательских данных. Однако, подчеркнул он, эти меры окажутся бесполезными, «если нравственные рамки будут определяться лишь избранными». Наблюдатели расценили это высказывание как критику в адрес американских технологических миллиардеров, отмечает агентство dpa.

В своей энциклике папа римский резко раскритиковал «культуру силы», которая нормализует войну и поощряет перевооружение. Он призвал преодолеть теорию «справедливой войны» — докторины, которая использовалась для оправдания глобальных конфликтов. Военная сила может применяться только для «самообороны в самом строгом смысле», уверен понтифик.

Лев XIV также предостерег от применения оружия на основе ИИ.

— Не существует алгоритма, способного сделать войну морально приемлемой, — подчеркнул он.

Ранее Папа Римский в пасхальном послании призвал мир к отказу от насилия.