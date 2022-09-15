Папа Римский: Народ Казахстана – пример будущего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выразил свое мнение относительно итогов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Понтифик заявил, что казахстанцы являются примером будущего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Братья, сестры, народ Казахстана, открытый завтрашнему дню и свидетель стольких страданий в прошлом, благодаря своей потрясающей многоконфессиональности и мультикультурности – пример будущего. Этот пример побуждает нас строить будущее, не забывая о трансцендентности и братстве, поклонении Всевышнему и принятии другого. Давайте продолжать наш путь, шагая вместе по земле как братья Неба, творцы надежды и созидатели согласия, вестники мира и единства!» - заявил Папа Римский Франциск на церемонии закрытия Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Также он поделился итогами прошедшего Съезда в рамках принятой сегодня Декларации.

«Первое слово – синтез всего, выражающийся в горестном крике, мечте и цели нашего пути – мир! Мир - это неотложная забота. Потому что сегодня любой конфликт или очаг напряжения и противостояния может иметь эффект домино и серьезно навредить системе международных отношений. Но мир – это не просто отсутствие войны, его нельзя свести к стабильному равновесию противоборствующих сил, и его не добиться деспотическим господством, это дело справедливости. Его источник - братство. Мир устанавливается посредством борьбы против несправедливости и неравенства, созидается, когда люди протягивают друг другу руки. Мы, верующие в Творца всех людей, первыми должны защищать мирное сосуществование», - сказал Папа Римский.

По словам Понтифика, люди первыми должны защищать мирное существование.

«Мы должны свидетельствовать, проповедовать, молить о мире. Поэтому в декларации содержится призыв о том, как всем мировым лидерам повсеместно остановить конфликт и кровопролитие и забыть об агрессивной и деструктивной риторике. Пожалуйста, во имя Бога и ради блага человечества, позаботьтесь о мире, а не о вооружении», - призвал Понтифик.

Также по его мнению, не хватает мира из-за того, что не хватает внимания, человеческого тепла, способности рождать жизнь.

«Чтобы найти мир, нужно уделять больше значения – это второе слово - Женщине. Потому что женщина заботиться о мире и приводит в мир жизнь – она путь к миру. Поэтому мы подчеркнули необходимость защиты достоинства женщины, улучшения ее социального статуса, потому что у нее равные с другими права в семье и обществе. У женщины должно быть больше ответственности, и она должна играть большую роль. Если бы принятием многих решений руководили женщины, сколько смертных приговоров можно было бы избежать! Поэтому мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы их уважали, признавали и предоставляли им участие во многих важных делах», - считает Папа Римский Франциск.

Также Понтифик выделил молодежь. Он выразил мнение, что именно молодые люди являются вестниками мира и единства.

«Размышляя о новых поколениях, мы пришли к убеждению, что важным является образование, благодаря которому укрепляется взаимное понимание и уважительное сосуществование между религиями и культурами. Дадим молодежи возможность получить образование, а не оружие разоружения. Давайте будем их слушать, не боясь их вопросов. Давайте созидать мир, думая о них», - обратился Понтифик.

14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Во время VII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация. Специальный представитель англиканской церкви на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ. Декларация состоит из 35 пунктов. Декларация VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии ГенАссамблеи ООН.

Итоги Съезда подвел Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.