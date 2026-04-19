Папа Римский Лев XIV совершает длительный визит в Африку

С 13 по 23 апреля понтифик посещает Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. Это первое крупное зарубежное путешествие главы Римско-католической церкви в 2026 году и его самая продолжительная апостольская поездка на данный момент.

За 11 дней Папа посетит 11 городов, преодолеет около 18 тысяч километров, совершит 18 перелетов и выступит с более чем 25 речами и проповедями.

Как отметили в Ватикане, основные темы визита — межрелигиозный диалог, мир и примирение, поддержка быстрорастущей католической общины Африки, а также вопросы экологии, молодёжи и борьбы с эксплуатацией природных ресурсов континента.

Визит начался 13 апреля в Алжире, где впервые в истории Папа Римский посетил эту преимущественно мусульманскую страну. Лев XIV встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном, посетил Мемориал мучеников, Великую мечеть Алжира и собор Африканской Богоматери в Аннабе.

С 15 по 18 апреля Папа находился в Камеруне (Яунде, Баменда, Дуала). В Баменде, в зоне затяжного конфликта, он провел встречу за мир с участием традиционных лидеров, имама и представителей разных конфессий. В Дуале состоялась одна из крупнейших месс визита. Лев XIV призывал к примирению и обращал внимание мирового сообщества на проблемы бедности и внутренних конфликтов.

18 апреля глава католической церкви находился в Анголе, где в Луанду его встретили президент Жоао Лоренсу и высшие должностные лица.

Сегодня Лев XIV возглавит Святую Мессу на эспланаде Киламба и совершил молитву Розария у знаменитого Марианского святилища Мама Муксима — одного из главных мест паломничества в стране. В Анголе, где католики составляют около 58% населения, понтифик проводит встречи с епископами, гражданским обществом и посещает социальные учреждения.

Завершится визит 21–23 апреля в Экваториальной Гвинее. Африка остается одним из самых динамично развивающихся регионов Католической церкви — здесь проживает уже около пятой части всех католиков мира. Визит Льва XIV подчеркивает растущее внимание Святого Престола к континенту, где церковь активно занимается вопросами образования, здравоохранения, миграции и социальной справедливости.

В декабре прошлого года Папа Римский совершил свой первый зарубежный визит.