Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Папа Римский Франциск, Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили Президента РК с Новым годом

31 Декабря 2022, 10:10
Папа Римский Франциск, Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили Президента РК с Новым годом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства поздравили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Папа Римский Франциск, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Матарелла, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана. Поздравительные телеграммы продолжают поступать.


Новости по теме
Какие программы ждут зрителей Jibek Joly в новогодний вечер
В новогоднюю ночь для карагандинцев пройдет праздничная программа в Центральном парке
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Теги:
Читайте также
Какие программы ждут зрителей Jibek Joly в новогодний вечер
В новогоднюю ночь для карагандинцев пройдет праздничная программа в Центральном парке
«Самрук-Қазына» ежегодно будет перечислять не менее 7% от чистого дохода в фонд «Қазақстан Халқына»
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Фейерверк и развлекательная программа ждут жителей Петропавловска
Глава государства подписал изменения и дополнения в Административный кодекс
Президент подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК
Президент Казахстана подписал поправки в конституционные законы
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен начальник полиции алматинского района Астаны
2 Новым главой МИД КНР стал посол Китая в США
3 Названа причина снижения объема добычи газа в РК в 2022 году
4 В новогоднюю ночь для карагандинцев пройдет праздничная программа в Центральном парке
5 Назначен замначальника департамента полиции Кызылординской области

Лента новостей