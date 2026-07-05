Папа Лев XIV выступил за гуманную миграционную политику ЕС

Папа римский Лев XIV посетил остров Лампедуза, где почтил память мигрантов, погибших в Средиземном море, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Папа Лев XIV почтил на Лампедузе память мигрантов на лодках, утонувших в Средиземном море. В начале визита на самый южный остров Европы в субботу, 4 июля, понтифик возложил цветы на могилы погибших мигрантов на кладбище и замер в молчаливой молитве.

На Лампедузе — острове площадью около 20 кв. км — помимо умерших жителей, хоронят и утонувших беженцев, многих — анонимно. Кладбище постоянно расширяется.

Лев XIV призвал ЕС к долгосрочному и гуманному подходу к мигрантам

Одновременно Лев XIV призвал Европейский Союз к долгосрочному и гуманному подходу к мигрантам. По его словам, Европа благодаря своему географическому положению и институциональной структуре способна комплексно подойти к решению кризиса в этой сфере.

Понтифик также призвал ЕС включить меры экстренной помощи в долгосрочный стратегический план, «который предусматривает прием, защиту, поддержку и интеграцию мигрантов, одновременно содействуя развитию, чтобы никто не был вынужден покидать свою родину». По словам папы, все это следует осуществлять, соблюдая достоинство каждого человека. Ответственность за это лежит не только на государственных институтах, но и на гражданском обществе, а также на церкви, подчеркнул понтифик.

Данные о жертвах с 2014 года

В Европе Лампедуза, расположенная примерно в 140 км от побережья Туниса, стала печально известна из-за катастрофического кораблекрушения в 2013 году. Тогда у берегов итальянского острова утонули 368 мигрантов. С тех пор на средиземноморском маршруте погибли еще несколько тысяч человек.

По данным проекта Missing Migrants Международной организации по миграции, с 2014 года в Средиземном море погибли или пропали без вести в общей сложности 35 070 человек (данные на 4 июля).

Продолжение традиции

Предшественник Льва XIV Франциск (папа римский в 2013–2025 годах) посетил Лампедузу за три месяца до трагического происшествия, чтобы привлечь внимание к опасной — часто смертельной — судьбе мигрантов. Тогда на причале Molo Favaloro он тоже беседовал с группой беженцев, прибывших на лодках.

Лев XIV продолжил эту традицию — он встретился на Лампедузе с беженцами, прибывшими на лодках, и освятил памятную стелу, посвященную его предшественнику: «Причал Папы Франциска — место прибытия, надежды и человечности».

После этого понтифик отслужил мессу под открытым небом, а затем вернулся в Рим.

Ранее Папа Лев XIV освятил башню Саграда Фамилия в Барселоне.