Папа Лев XIV освятил башню Саграда Фамилия в Барселоне

Папа римский Лев XIV в рамках своего визита в Испанию освятил башню базилики Саграда Фамилия, передает Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

Строительство башни было завершено в феврале 2026 года. Тогда на нее был установлен 17-метровый крест весом около 100 тонн, после чего заложенная в 1882 году церковь достигла высоты 172,5 метра.

На богослужении, продолжавшемся около 90 минут, присутствовали король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес. В проповеди понтифик подчеркнул несовместимость войны и христианской веры.

— Мы не можем верить в Иисуса и одновременно поддерживать войну. Мы не можем верить в Иисуса и убивать невинных, — цитирует его агентство AFP. Лев XIV также затронул тему миграции, заявив, что христиане не должны «оставлять тех, кто бежит от нищеты и страданий».

Перед мессой папа помолился в крипте базилики у могилы Антонио Гауди — в день столетия со дня его гибели: 10 июня 1926 года архитектор скончался от травм, полученных после наезда трамвая по дороге в церковь. В апреле 2025 года Ватикан признал Гауди «досточтимым слугой Божьим» — один из этапов на пути к беатификации.

В рамках насыщенной программы дня понтифик также посетил исправительное учреждение «Брианс-1» в 40 км от Барселоны, где встретился с заключенными, и монастырь Монсеррат, откуда обратился к верующим с балкона на испанском и каталонском языках.

Недельный визит папы в Испанию начался 6 июня. За это время Лев XIV встретился с мигрантами и бездомными, принял участие в молитвенном бдении, собравшем около 600 тысяч молодых людей, а месса под открытым небом в Мадриде собрала 1,2 млн человек — крупнейшее мероприятие для понтифика с момента его избрания в мае 2025 года.