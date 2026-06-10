Папа Лев XIV сел в кабину пилотов во время перелета Мадрид-Барселона

Папа Римский Лев XIV во второй день апостольского визита в Испанию провел часть перелета из Мадрида в Барселону в кабине экипажа пассажирского лайнера, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По приглашению капитана воздушного судна Пабло Мартинеса Нуньеса Папа Римский посетил кабину пилотов «Airbus A320» авиакомпании Iberia и провел там значительную часть полета.

Во время рейса он общался с членами экипажа и вышел на радиосвязь с пилотами истребителей ВВС Испании, сопровождавшими самолет.

Понтифик тепло поприветствовал военных летчиков, помахав им рукой через иллюминатор.

— Это был очень теплый и человеческий момент. Папа проявил живой интерес к работе пилотов и поблагодарил их за службу, — отметили в пресс-службе Ватикана.

Визит Льва XIV в Испанию проходит с 6 по 12 июня 2026 года. В программу вошли посещение городов Мадрид, Барселона и Канарские острова. Основные темы поездки — единство европейских народов, поддержка молодежи, вопросы миграции и межрелигиозный диалог.

Видео и фотографии из кабины пилотов активно распространяются в мировых СМИ. Зарубежные СМИ пишут, что Лев XIV известен открытым и современным стилем общения, часто выбирая неформальные форматы встреч с верующими и простыми людьми.