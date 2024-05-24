Папа Франциск разрешил канонизировать «инфлюенсера Бога»

Подросток из Лондона Карло Акутис, прославившийся своим умением распространять католическое учение в интернете, станет церковным святым. Его называют «инфлюэнсером Бога», передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Карло Акутис, умерший в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым миллениалом, который будет канонизирован. Папа Франциск приписывает ему второе чудо — исцеление студента из Флоренции, у которого после травмы головы было кровоизлияние в мозг.

Акутис был причислен к лику блаженных в 2020 году после первого чуда — исцеления бразильского ребенка от врожденного заболевания поджелудочной железы. Второе чудо было одобрено Папой после консультации с отделом святых Ватикана.

Дата его канонизации пока неизвестна. Карло Акутис умер от лейкемии в Монце, Италия, где провел большую часть своего детства. Его тело было перевезено в Ассизи через год после смерти и сейчас выставлено на обозрение вместе с другими его реликвиями.

Карло Акутис, помимо разработки вебсайтов для своего прихода и школы, стал известен благодаря запуску вебсайта, документирующего евхаристические чудеса. Этот сайт был запущен за несколько дней до его смерти.

Прозвище «Инфлюэнсер Бога» он получил посмертно, благодаря своей работе. Его вебсайт переведен на несколько языков и используется для выставок по всему миру.

В Великобритании его тоже помнят: в 2020 году архиепископ Бирмингема учредил приход в его честь, включающий церкви в Вулверхэмптоне и Уомборне. В римско-католической святыне Гроте Карфин в Мазервелле установлена статуя будущего святого.

Процесс признания чудес обычно занимает несколько месяцев. Человек становится святым после подтверждения двух чудес, которые должны быть чем-то выходящим за пределы возможного, например, внезапное исцеление тяжело больного человека.