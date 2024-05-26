Пантолечебница, глэмпинги и «швейцарские» пейзажи – чем привлекают туристов на курорт СКО

В Северо-Казахстанской области продолжают развивать Имантау-Шалкарскую курортную зону. Ежегодно в нее вкладывают миллиарды тенге. Что еще намерены сделать местные власти для привлечения туристов – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Имантау-Шалкарскую курортную зону, расположенную в Айыртауском районе, называют североказахстанской Швейцарией из-за схожего ландшафта. Природа здесь, действительно, живописная и роскошная и пока мало подвергалась воздействию человека. В курортной зоне удивительно сочетаются сопки, озера и лесные массивы. Воздух кристально чистый благодаря реликтовым соснам.

Фото: Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Озера практически все пресные. Исключение – Шалкар, где вода имеет небольшую концентрацию соли. Но если кому-то хочется почувствовать эффект Мертвого моря, то такое озеро тоже можно найти в Северо-Казахстанской области. Находится оно в Мамлютском районе и называется Минкесер. Заодно по пути можно полюбоваться природой региона и посетить интересные памятники истории и архитектуры. Поездка скучной не будет.

Что касается Имантау-Шалкарской курортной зоны, то ее продолжают благоустраивать. За последние пять лет сюда привлекли более 3,7 млрд тенге инвестиций. По крайней мере, такие цифры приводил аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов.

Зоны отдыха

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в курортной зоне действует 42 объекта для размещения туристов. В том числе базы отдыха, детские оздоровительные центры, гостиничные дома. Из них 10 работают круглый год.

На территории практически всех зон есть домики, бани, беседки, спортивные площадки, на некоторых – батуты, пирсы для катамаранов и весельных лодок, сауна, бильярд, теннис. Цены разные – от демократичных до «люкс». Все зависит от расположения базы отдыха, наличия условий, инфраструктуры, набора услуг. Можно найти зону отдыха за две тыс. тенге в сутки и за 150 тыс. тенге. Следует учесть, что две тыс. тенге стоит только койко-место. За все остальные услуги придется платить дополнительно.

Есть в курортной зоне база отдыха с пантолечебницей, расположенная на озере Имантау. Гостям предлагают пантовые ванны, бочки, массаж, фитобочки.

Пантолечебница работает круглый год.

Не так давно появились базы отдыха VIP-класса. Уровень комфорта здесь уже выше. Туристам предлагают отдельные домики, в которых есть необходимая бытовая техника, мебель, посуда, телевизор. Некоторые объекты имеют глэмпинги и юрты. На территориях, как правило, есть бани, кафе, спортивные площадки, пирсы. Предоставляются в прокат лодки, катамараны, рыболовные снасти, велосипеды, гироскутеры. Некоторые туробъекты сдают дома на все лето или помесячно.

- В 2023-м году реализовано семь инвестиционных проектов на 1,4 млрд тенге с вместимостью 413 койко-мест. Для комфортного пребывания туристов ежегодно субъектами турбизнеса проводится модернизация и расширение объектов. Например, на базе отдыха «Жемчужина» ведется строительство семи зимних домиков, планируется – еще восемь. ИП Жанабаев построил три коттеджа и столовую. На базе отдыха «Aytas» возводят три коттеджа из калиброванного бруса с мансардой на 50 койко-мест. На базе отдыха «Қазығұрт» появился двухэтажный спальный корпус, продолжается строительство барнхауса и трех коттеджей, - рассказал заместитель руководителя управления Канат Шамсутдинов.

Помимо отдыха у озер, Айыртауский район может предложить экскурсии по интересным памятникам истории и культуры. Их здесь в избытке. Для любителей пеших прогулок даже разработали специальные турмаршруты различной протяженности.

Фото: Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Фото: Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Фото: Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

Инфраструктура

Качество дорог и слабая сотовая связь долгое время были проблемой курортной зоны. После того, как ее включили в ТОП-10 приоритетных проектов республиканского значения и Государственную программу развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, дело сдвинулось с мертвой точки.

Добраться до североказахстанской Швейцарии стало гораздо легче. За последние пять лет в курортной зоне отремонтировали около 250 км автомобильных дорог и подъездных путей областного и районного значения на сумму более 8 млрд тенге. В прошлом году завершили ремонт дороги от села Лобаново до границы Акмолинской области. В этом году должны завершить ремонт автомобильной дороги от райцентра Саумалколь до села Сырымбет, где находится усадьба Айганым и музей Шокана Уалиханова.

Проведена корректировка проектно-сметной документации и государственной экспертизы по пяти дорогам. Выделено 200 млн тенге на реконструкцию дороги от поворота на санаторий «Шалкар Су» до «Сокола» протяженностью 2,3 км.

Долгое время оставался нерешенным вопрос по строительству инфраструктуры на территории курортной зоны, расположенной в пределах нацпарка «Кокшетау». Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов была создана комиссия по переводу земель национального парка в земли запаса акимата Айыртауского района.

- Заключен договор о совместной деятельности между государственным национальным природным парком «Кокшетау» и акиматом Айыртауского района по передаче земельных участков особо охраняемых природных территорий для строительства транспортной и инженерной инфрастрктуры. Планируется провести ремонт автомобильных дорог, модернизацию и строительство новых линий электропередач. В этом году на разработку проектно-сметной документации на ремонт дорог уже выделили 32 млн тенге, ориентировочная стоимость среднего ремонта составит 1,6 млрд тенге, - сообщил К.Шамсутдинов.

Стабильную сотовую связь и интернет обещают обеспечить в ближайшее время. «Транстелекому» выделили земельные участки на установку шести антенно-мачтовых сооружений, четыре из которых расположат на озере Шалкар и две на Имантау.

Для обеспечения безопасности туристов планируется строительство водно-спасательного поста на озере Шалкар, проектно-сметную документацию разработали.

Для удобства самостоятельных туристов базы отдыха оцифровали и добавили в электронный справочник 2GIS.

Господдержка

В управлении сообщили, что для региональных предпринимателей, работают в туристической отрасли, есть меры государственной поддержки.

Государство может возместить туристскому бизнесу 10% от затрат при строительстве или реконструкции объектов турдеятельности и объектов придорожного сервиса, 25% от стоимости приобретения туравтобусов, субсидировать затраты на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге.

По данным К.Шамсутдинова, в прошлом году в регионе одобрили шесть заявок предпринимателей на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию туробъектов и содержание санитарно-гигиенических узлов.

Имантау-Шалкарская курортная зона пока не перегружена отдыхающими. В прошлом году здесь побывали 24,5 тыс. туристов, большинство из которых жители Казахстана и соседней России. Нужно учитывать, что сезон, когда можно купаться, на севере Казахстана короткий – три летних месяца, в лучшем случае.

При правильной организации развития у североказахстанской Швейцарии большие перспективы. Особенно в наше время, когда модным, а иногда и необходимым, становится отдых на лоне первозданной природы, вдали от цивилизации и социальных сетей.