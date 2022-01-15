Панельные сессии по основным направлениям выступления Главы государства прошли в Темиртау
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Темиртау прошли панельные сессии по основным направлениям выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 января текущего года. В качестве спикеров были приглашены как представители местных исполнительных органов, так и общественные деятели, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Модератором встречи выступила Айнагуль Абдрахманова, член Президентского молодежного кадрового резерва, руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Темиртау».
Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Темиртау» Гакку Искакова разъяснила вопросы, касающиеся регулирования цен по социально-значимым продуктам. Директор Темиртауского филиала палаты предпринимателей «Атамекен» Азиз Оразулы и Президент Ассоциации предпринимателей города Темиртау Владимир Быков рассказали о мерах поддержки предпринимательства.
Одной из важных тем, затронутых Президентом, являются вопросы, связанные с трудоустройством и занятостью населения. По данному направлению спикером выступила Динара Саттыбаева, заместитель директора КГУ «Центр занятости населения города Темиртау». Она ответила на вопросы жителей в прямом эфире.
Завершением панельных сессий стало выступление исполняющего обязанности Отдела административной полиции Управления полиции города Темиртау, майора Нурлана Карисова.
Все панельные сессии велись в прямом эфире с официального аккаунта акимата города и местного паблика @temirtau.off.
В завершении панельных сессий было отмечено, что практика подобных мероприятий будет продолжена с учетом мнения жителей.
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