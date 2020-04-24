Пандемию коронавируса желательно «пережить» без новых долгов - Александр Терентьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В условиях чрезвычайного положения и карантина, когда финансовое положение наших граждан ухудшилось (у некоторых снизились доходы, да и сбережения уже заканчиваются), высок соблазн оформить быстрые займы. Кажется, что нет ничего проще, чем взять кредит на «прожить» здесь и сейчас, а закрыть его потом, когда отменят карантин и вернутся рабочие будни. Это иллюзия, которая может привести вас в долговую яму, выбраться из которой будет непросто, отмечает директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, передает МИА «Казинформ».

Кредит – финансовый инструмент удобный и зачастую очень нужный. Но кредит – большая ответственность для обеих сторон: вас и организации, которая его выдает. «За деньги, взятые в долг, рано или поздно необходимо будет расплатиться, и возвращать кредит придется с процентами, причем немалыми, если кредит брать у онлайн-кредиторов. Всегда четко оценивайте свои возможности по обслуживанию займов!» – отмечает директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Пандемия коронавируса показала, насколько хрупкой может оказаться уверенность в завтрашнем дне. Поэтому перед тем, как брать кредит, нужно ответить честно самому себе: сможете ли вы с точностью сказать, что ваше финансовое положение в будущем позволит потянуть кредитную ношу, не изменится ли ситуация, если кризис затянется, останетесь ли вы на прежней работе, или будете вынуждены сидеть дома, как сейчас на карантине, сможете ли осуществлять платежи по кредиту, если здоровье вас подведет?

К сожалению, даже в спокойные времена не всем заемщикам удается закрыть свои долги перед кредитной организацией. В кризис ситуация усугубляется. Даже если у вас на данный момент есть стабильный доход, события могут развиваться совсем не в вашу пользу.

«Не стоит воспринимать онлайн-займы как один из способов «залатать» кризисную дыру в семейном бюджете. Конечно, получить «кредит до зарплаты» намного проще у онлайн-кредиторов, но проценты по займам будут намного выше, чем, к примеру, в банках второго уровня. Кредитные платежи по таким займам в будущем могут стать непосильной ношей», - добавляет представитель финрегулятора.

Для проверки размера ГЭСВ на официальном интернет-ресурсе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Защита прав потребителей финансовых услуг» (http://finreg.kz/?docid=3552&switch=russian) размещен кредитный калькулятор, используя который заемщик может рассчитать свою долговую нагрузку.

В случае установления превышения предельных значений ГЭСВ и переплаты по займу, заемщику необходимо обратиться в агентство за защитой своих прав и в суд за признанием договора займа, несоответствующего требованиям законодательства, недействительным. Также внимательно изучайте все условия договора в целях исключения переплаты, связанной со скрытыми комиссиями.

Не стоит также брать кредит для того, чтобы инвестировать деньги в сомнительные проекты или организации, обещающие высокую прибыль за счет денежных вложений. В кризисное время, как правило, активизируются финансовые мошенники.

«Безусловно, те заемщики, которые берут кредиты, чтобы вложить деньги в волшебные финансовые инструменты, которые якобы приносят баснословную прибыль за короткий промежуток времени, рискуют своими средствами. На доверчивых казахстанцах «играют» финансовые мошенники, которые активизировались в условиях пандемии и умело обкрадывают граждан, придумывая и реализовывая различные мошеннические схемы», - предупреждает А. Терентьев.

Обязательно нужно проверять информацию, размещенную на сайте кредитной организации, клиентом которой вы хотите стать. Если организация, к примеру, именует себя ломбардом, но при этом указывает на своем сайте, что осуществляет прием депозитов, обещая значительные проценты, это должно вас насторожить. Прием депозитов относится к банковским операциям, осуществлять которые по законодательству могут только банки второго уровня, имеющие соответствующую лицензию финрегулятора, а также Национальный оператор почты.

Директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг отмечает, что из кредитных организаций под строгим контролем финансового регулятора находятся банки второго уровня и микрофинансовые организации, прошедшие учетную регистрацию. Регулирование организаций, таких как ломбарды, кредитные товарищества, а также компании онлайн-кредитования, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка будет осуществлять после прохождения данными организациями учетной регистрации – после 1 июля 2020 года. Но в целях защиты прав и интересов потребителей финансовых и до прохождения учетной регистрации, деятельность данных организаций будет охвачена проверкой.

«Потребители финансовых услуг, которые обращаются в кредитную организацию, должны проверить, подлежит ли ее деятельность регулированию со стороны Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Это можно сделать на сайте финрегулятора www.finreg.kz в рубрике «Реестр разрешений и уведомлений». Если компании нет в списке, значит, она не прошла учетную регистрацию и ее деятельность не подлежит регулированию со стороны уполномоченного органа», - поясняет А. Терентьев.

А. Терентьев напоминает, что по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, а также в случае выявления финансового мошенничества граждане могут обращаться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по телефонам горячей линии: +7 (727) 2788 122, 2788 144 или посредством электронной почты Fingramota@finreg.kz и TAL@finreg.kz.