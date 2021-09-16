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    13:10, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пандемия повысила зрительский интерес к телевидению - Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса повысила зрительский интерес к телевидению. Так, во время карантина рейтинг казахстанских каналов вырос на 27%. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вынужденное времяпровождение в ограниченном пространстве дома привело к интересным изменениям в традиционных способах получения информации. Человеку свойственно искать позитив в самые трудные времена. Одним из таких фактов стало увеличение читательского спроса в интернет-сегменте. Так, согласно подсчетам компании «ЛитРес», в 2020 году спрос на электронные книги в стране на платформе Android вырос более чем на 50%. Как отмечают эксперты, расширение онлайн-сегмента стало «подушкой безопасности» для ряда издательств в период пандемии», - сказала в ходе сессии «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального существования» в рамках Евразийского Медиа Форума Аида Балаева.

    Министр отметила, что карантин стал катализатором для творческой мысли писательского сообщества, пополнив книжный фонд новыми произведениями.

    «А пандемия повысила зрительский интерес к телевидению. Во время карантина суммарный рейтинг казахстанских каналов вырос на 27%. Меня как министра информации это не может не радовать», - заявила Аида Балаева.

    «Пандемия существенно повлияла на экономику. Если взять макроэкономику, то она в глобальном выражении сократилась на 4,3 процента, что более чем в 2,5 раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года», - добавила министр.

    Теги:
    Евразийский медиа-форум Главная СМИ
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