Пандемия показала, насколько прекрасен Казахстан - путешественник Аскар Жанапов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса открыла новые возможности для развития внутреннего туризма в стране. В этом году казахстанцы смогли насладиться живописным пейзажем, изумрудными озерами, сакральными местами. Аскар Жанапов – блогер, путешественник, который в социальных сетях делится уникальными кадрами казахстанской природы.

Также вместе с клубом путешественников «Номад 4х4» на автотранспорте посещают разные города, исторические объекты и поселения. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал о том, чем наша страна может удивить иностранных гостей.

Долгие годы Аскар Жанапов работал юристом в различных предприятиях. В 2017 году в собственном вздохе нашел то, что так долго искал.

«В 2017-ом впервые снял на телефон и выложил в YouTube ролик, где мы с семьей отдыхали в Актау, с супругой бегали по набережной. Я - творческий человек. С детства рисовал картины маслом, в одно время играл на гитаре. И в последнее время увлекся процессом видеосъемок. Поняв, что кому-то нравится позитивный контент, решил с головой уйти в эту сферу. В одиночку и с семьей выезжал на природу недалеко от столицы. Вместе с сыном мы однажды ночевали в палатке в Боровом. До сих пор помню эти теплые для сердца эмоции, когда мы пешком преодолели маршрут, и в конце сын поблагодарил меня за столь захватывающее путешествие», - вспоминает путешественник.

Объехав многие города Казахстана, живописные места, он понял, насколько удивительна наша страна.

«В Казахстане нет только океана, остальное, по-моему, все есть. Конечно же, стоит отметить загадочный Алтай, высшую точку - гору Белуху, к подножию которой хотелось бы подъехать на лошадях. Отмечу, что горная система расположена на границе России, Монголии, Китая и Казахстана (Восточно-Казахстанская область). В целом, прогулка на природе меняет наше сознание, дарит позитивный настрой. Конечно, в путешествии главное - люди. Мне очень интересно наблюдать за тем, как с каждым путешествием человек раскрывается. В начале все отворачиваются, не хотят попадать в кадр. А через некоторое время наоборот проявляется желание поделиться эмоциями и настроением», - отметил Аскар Жанапов.

В ходе нашей беседы он вспомнил теплую историю об иностранце, которого поразила природа Казахстана.

«Как-то с одним немцем был на зимнем пешем маршруте в лесах Акколя, недалеко от Астаны, в мороз под 30. В свои 60 лет он протопал, проехал практически весь мир. В ходе рабочих поездок в разных странах он старался увидеть больше сакральных объектов. Он признался, что больше всего впечатлений получил на Камчатке и на плато Устюрт. В Боливии есть крупнейший в мире солончак Уюни, который посещают более 60 тысячи туристов каждый год. С наплывом туристов местность стала сильно развиваться. К чему я это говорю? В прошлом году в ходе экспедиции на западе Казахстана мы побывали на соляном озере Индер. Оно в несколько раз больше озера Уюни в Боливии и по некоторым минералам даже богаче. И таких сравнений, примеров очень много. Но мало кто знает о нашем чудном озере», - рассказал путешественник.

По его словам, чтобы развивать внутренний туризм, необходимо сделать многие вещи доступными для посетителей.

«В Восточно-Казахстанской области мы посетили музей на территории Берельских курганов. В народе называют долиной царей. Так вот в этой местности установлен запрет на видео-, фотосъемку. Такая же история случилась в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави. А ведь это исторические памятники, туристические объекты. Про эти места снимают дорогие рекламные ролики, выделяются большие деньги для развития туризма. Однако нет круче рекламы, чем рассылка видео -, фотоматериалов в социальных сетях. Многим путешественникам не нужны пятизвездочные отели, им необходимы палаточные городки, хостелы, заправки с чистым душем и туалетом. Кстати, на западе Казахстана мы встретили такую сеть заправок, где был к удивлению душ, туалет и закусочная», - вспоминает путешественник.

Он также считает, что на собственном примере нужно пропагандировать культуру отдыха на природе.

«После моего влога про мотопутешествие на розовое озеро Кобейтуз, мне как-то яростно писали: «Зачем показывать людям такие красивые места, они их загрязнят». Якобы наше поколение не готово к культурному отдыху и туризму. Я с таким аргументом не согласен. Почему из-за нерадивых должны страдать другие? Нужно пропагандировать культуру отдыха, туризма на собственном примере. Как-то раз передо мной стояла пара. Парень, разговаривая с девушкой, бросил в урну бутылку и промахнулся. Естественно, посмеявшись, начал дальше вести беседу. Я мог бы накинуться на него и создать конфликт, но сделал по-другому. Сам поднял бутылку и выбросил в урну. И вы знаете, он извинился. Я всегда стараюсь в своих влогах показать, как в ходе путешествия мы убираем за собой мусор, с заботой относимся к окружающей среде», - отметил блогер, путешественник.

Аскар Жанапов с клубом путешественников побывал на самых крайних точках Казахстана. В прошлом году они планировали завершить экспедицию на самую крайнюю северную точку Казахстана. В этом году намерены завершить начатое. Однако никаких средств на экспедиции не выделяются. Все расходы покрывают сами путешественники.

«В грантах не участвуем, это для нас очень тягостно, можно так выразиться. Спонсоров у нас в Казахстане тоже практически нет. Однажды мы прошлись по всем столичным автосалонам с просьбой поучаствовать в путешествиях выходного дня. Согласился только центр Toyota в столице, за что им очень благодарны. Они несколько раз выделяли машины. Мы ездили в Шортанды, Дамса, Астраханка, Урюпинка, Каркаралинск, Щучинск, посещали музеи, встречались с ремесленниками. Наша цель - развить внутренний туризм. Конечно, хотелось бы получить финансовую помощь», - отметил путешественник.

В ходе нашей беседы блогер рассказал о том, чем привлекателен Казахстан для иностранных путешественников.

«Запад Казахстана привлекателен своими марсианскими, пустынными пейзажами. Немногие обращают внимание на исторические места. Так, например, на самой западной точке Казахстана находится село Хан Ордасы. Ханская ставка Жангир-хана - очень красивый, величавый дворец. Южный Казахстан славится святыми местами. Чего стоит Туркестан с его сегодняшним развитием?! Мало кто бывал в Шардара. Меня удивила тихая и спокойная жизнь этого города. Но больше всего, конечно, поразил наш Восток. Все участники экспедиции еще раз хотят побывать там. Я никогда не забуду густой лес на берегу озера, заснеженный пик святой горы Белухи. Это удивительные красоты и богатства нашего Казахстана», - рассказал Аскар Жанапов.



По его словам, в каждом путешествии происходят какие-то курьезы.

«На Язевом озере, например, нас навещал медведь. На юге мы спасли пожилого человека, у которого был инсульт либо инфаркт. Это случилось на святом источнике, где не было связи. Тогда нас спасла спутниковая связь, которая была у опытного путешественника и организатора клуба Каната Сагнаева. По дороге в Южный Казахстан встретили молодых парней со сломанным «Жигули». Мы помогли им отремонтировать машину. Происходит много чего интересного. Поэтому стараюсь снимать и выкладывать в YouTube, Instagram», - вспоминает путешественник.

На дальние путешествия, порой, Аскар Жанапов отправляется с семьей.

«Супруга всегда готовит меня к очередному приключению. Мы и в палатках спали, на велосипеде вместе катались. Она с детства любила походы. Также и детям стараемся привить любовь к путешествиям. Раскрою секрет. Недавно продал свой мотоцикл и купил очень старенький, небольшой бусик (микроавтобус). Есть желание отремонтировать, превратить его в автодом и путешествовать с семьей. Это очень авантюрный проект. Я даже не знаю, хватит ли у меня сил и средств, чтобы осуществить задуманное. Очень хочется показать, что путешествовать вместе с семьей по Казахстану очень круто. Нам необходимо развивать эту тему – дома на колесах», - рассказал путешественник.

В ходе нашей беседы он поделился полезными советами и лайфхаками: что нужно знать о путешествии и что брать с собой на поездку.

«В YouTube свой канал «Мечта странника» ведет молодой столичный парень Дима Заводной. Он пешком прошел всю горную гряду Бурабая, на велосипеде прокатился от столицы до Каркаралинска, пешком прошелся от столицы до озера Кобейтуз. У него было много ошибок, но он упорно стремился к цели. От себя хочется отметить, что нужно начинать с малого: выйти из зоны комфорта, прощупать окрестность, где ты проживаешь. Неважно, на каком транспорте ты странствуешь. Главное - решиться на этот шаг. В плане оборудования многое закупал через AliExpress. Не обязательно иметь дорогие аксессуары. Что касается собственной безопасности, всегда нужно рассчитывать запас воды, батарейки устройства, иметь обезболивающие, не перегружать себя ненужными вещами», - обратился к туристам Аскар Жанапов.

Он также рассказал о том, как пандемия отразилась на его путешествиях.

«В плане путешествий 2019 год как раз был прорывным. В особенности для внутреннего туризма. Закрытие границ показало населению, как прекрасен наш Казахстан. Поэтому нужно ускоренными темпами создавать условия для развития туризма внутри страны. К примеру, в столице можно сделать веломаршрут до Борового. За счет него развивались бы и села. Благодаря развитию внутреннего туризма сельчане получили бы дополнительный заработок: сдавали бы комнаты на ночлег, открывали небольшие кафе, продавали рукоделия, организовывали конные прогулки. Чем мы хуже в плане туризма Монголии, Киргизии, Узбекистана, Грузии и ряда других стран? Путешествуйте, друзья, по Казахстану, открывайте новые горизонты», - обратился путешественник, блогер Аскар Жанапов.