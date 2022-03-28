Пандемия не окончена - глава ЕРБ ВОЗ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюг заявил, что пандемия коронавируса все еще продолжается, и призвал людей соблюдать карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия еще не закончилась. В 18 из 53 стран европейского региона ВОЗ наблюдается рост заражения. Но есть хорошие тенденции, общество начинает вырабатывать иммунитет, и в странах с высоким уровнем вакцинации экономика постепенно восстанавливается и смертность не увеличивается», - сказал спикер в ходе своего рабочего визита в Алматы.

Он отметил, что рост больше всего наблюдается в странах, где очень низкий уровень вакцинации.

«Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее. Конечно, этот вирус не один раз нас удивлял, и никто сейчас не знает, вдруг завтра появится какой-то новый вариант. Даже если появится новый вариант, страны смогут справиться с этим новым вариантом без локдаунов, если они будут выполнять четыре условия:

1) Защита уязвимых людей. Большинство людей, которые умирают от COVID-19 - это люди престарелого возраста или с хроническими заболеваниями из числа невакцинированных. То есть, необходима вакцинация тем, кто ещё ее не прошёл. А тем, кто вакцинирован, нужно получать бустерную дозу вакцины. Даже после этого иммунитет снижается, поэтому ближе к осени и к концу года людям понадобится ещё одна вакцина.

2) Каждая страна должна усилить мониторинг, чтобы при появлении нового варианта вируса, оповещать об этом другие страны. Это можно лучше сделать при помощи ПМСП.

3) Очень важно обеспечить доступность лекарственного препарата для борьбы с коронавирусом. Лучший способ борьбы - это вакцинация и лечение.

4) Страны должны ослаблять предпринятые меры постепенно. К примеру, в помещениях, где наблюдается большое скопление людей, все еще рекомендую использовать маски.