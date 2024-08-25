Панда Катюша отметила свой первый день рождения в Москве

В субботу, 24 августа, панда Катюша отмечала свой первый день рождения в Московском зоопарке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

В день рождения Катюше подарили большой бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На вершине торта — большая единица, символизирующая возраст панды.

Праздничные мероприятия прошли в зоопарке: экскурсии, квесты, традиционные китайские представления и флешмобы, в которых могли принять участие все желающие.

В этот день состоялась торжественная церемония гашения марки, на почтовой марке изображены панда Катюша и ее родители. Событие приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Церемония в зоопарке прошла в присутствии посла Китая в России Чжан Ханьхуэя.

За последний год панда продемонстрировала впечатляющий рост. «Катюша выросла и стала „толстушкой“ весом в 38 килограммов. Событие не только символизирует дружбу Китая и России, передающуюся из поколения в поколение, но и отражает прочную основу и богатое содержание отношений между нашими странами», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Ее появление на свет в прошлом году стало грандиозным событием, это первый детеныш большой панды, который родился в России. Имя ее выбрали по результатам голосования, а за взрослением Катюши следит вся страна. Каждый день приходит в Московский зоопарк масса посетителей, они специально приезжают сюда, чтобы увидеть Катюшу.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выразила свою радость в такой особенный день и сказала, что Катюша будет всегда символизировать мир и дружбу между двумя странами.

По сообщению пресс-службы Московского зоопарка, праздничные мероприятия в честь дня рождения Катюши продлятся целую неделю, а вся территория сейчас украшена в китайском стиле.

Ранее сообщалось, что 11-летняя большая панда по кличке Мэн Мэн, проживающая в Берлинском зоопарке, родила двойню детенышей.