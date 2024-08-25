Большая панда Мэн Мэн родила двойню в Берлинском зоопарке

11-летняя большая панда по кличке Мэн Мэн, проживающая в Берлинском зоопарке, родила двойню детенышей. Об этом сообщила администрация зоопарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

— Долгожданное второе потомство Мэн Мэн появилось на свет в четверг в 13:03 и 14:19 в Саду панд Берлинского зоопарка, — говорится в пресс-релизе зоопарка.

Оба детеныша чувствуют себя хорошо, за ними с любовью ухаживают мама и опытная команда специалистов по разведению панд, находящаяся рядом с ними круглые сутки. Близнецы весят 169 г и 136 г, и достигают в длину около 14 см.

— Как и другие крупные медведи, гигантские панды рождаются почти без шерстяного покрова, глухими, слепыми и розовыми. Характерные для панд черно-белые отметины на меху появляются у них лишь позднее. Пол детенышей пока с точностью не определен, — отмечается в сообщении.

Поскольку большие панды обычно воспитывают только одного детеныша, когда у них рождается двойня, Берлинский зоопарк будет активно помогать Мэн Мэн растить ее потомство в тесном сотрудничестве с экспертами Исследовательской базы по разведению больших панд города Чэнду /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/.

— Мы рады, что с нами работают два опытных сотрудника чэндуской исследовательской базы по разведению панд для ухода за детенышами. Поскольку в год на базе рождается около 20 детенышей, у наших коллег есть гораздо больше опыта, и они могут лучше оценить развитие близнецов, — отметил биолог и смотритель за пандами Флориан Сикс.

Мэн Мэн прибыла из Китая в 2017 году. В августе 2019 года она родила в Германии своих первых детенышей-близнецов, получивших клички Мэн Сян и Мэн Юань. В декабре прошлого года близнецы были отправлены обратно в Китай.

26 марта, после интенсивного наблюдения и тщательной подготовки международной командой специалистов, Мэн Мэн прошла процедуру искусственного оплодотворения.

Первые признаки успешной беременности у Мэн Мэн были отмечены 11 августа, когда УЗИ показало сердцебиение двух плодов. Всего через 11 дней на свет появились близнецы, срок вынашивания которых составил 149 дней.

По словам сотрудников зоопарка, уже опытная мама-панда знала, что делать сразу после родов. «Я счастлив, что двойня родилась здоровой. Малыши выглядят бойкими, а мама Мэн Мэн внимательно заботится о своем потомстве», — подчеркнул директор двух действующих в Берлине зоопарков /зоопарка Фридрихсфельде и Берлинского зоопарка/ Андреас Книрием.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее родилась редкая пара близнецов панды.