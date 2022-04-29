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Памятные конверты в честь Ахмета Байтурсынова и Розы Баглановой выпустили в Пекине

Автор:  
Руслан Сулейменов
29 Апреля 2022, 17:40
Памятные конверты в честь Ахмета Байтурсынова и Розы Баглановой выпустили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В столице КНР состоялась презентация памятных конвертов, посвященным двум юбилейным датам - 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова и 100-летию Розы Баглановой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из конвертов изображен выдающийся просветитель и общественный деятель Ахмет Байтурсынов, на другом – легендарная певица Роза Багланова.

Для представителей молодого поколения была организована лекция, в ходе которой им рассказали о жизни и творчестве ученого-реформатора, основоположника казахской лингвистики и литературоведения Ахмета Байтурсынова.

В продолжение мероприятия состоялась концертная программа. Особенно гостям и молодым зрителям понравился танец «Аққу».

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Культура   Юбилей   Китай   Сотрудничество   Мировые новости   150-летие Ахмета Байтурсынова  
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