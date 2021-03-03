АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Памятник Розе Баглановой установят в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении культуры города Алматы, памятник в честь Розы Тажибаевны Баглановой будет установлен в южной части улицы Кабанбай батыра и восточнее улицы Байсеитовой.

«До 12 марта текущего года объявлен открытый конкурс на создание лучшего проекта памятника Розе Тажибаевне Баглановой. Так как идет процесс по сооружению монументального искусства, то бюджет будет рассмотрен во 2-ой половине 2021 года. На сегодняшний день точная сумма для сооружения памятника не известна», - сообщили в управлении.

Роза Багланова - советская, казахская оперная и эстрадная певица, Народный артист СССР, Народный Герой Казахстана.