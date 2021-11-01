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Памятник лидерам Алаш орды установили в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Ноября 2021, 13:19
Памятник лидерам Алаш орды установили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На комплексе «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области был установлен памятник в честь национальных героев «Алаш арыстары». Эта инициатива была посвящена 30-летию независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В торжественном мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественные деятели, историки и писатели со всей страны. В частности, выступили Мамбет Койгельды, Куаныш Айтаханов, Сауытбек Абдрахманов, Нармахан Бегалиулы и другие, отметили особое значение состоявшегося события, сказав, что это памятник, посвященный важному событию в истории нашей страны.

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Также в этот день состоялось открытие памятников «Анаға тағзым» - дань материнской любви, и памятник прославленному борцу, в честь 150-летия казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова «Кажымукан Балуан». Идея открытия памятников также принадлежит известному меценату Бекету Тургараеву.

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