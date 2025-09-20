Памятник к 140-летию Мыржакыпа Дулатова открыли в Костанае

В ходе торжественного мероприятия Спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Жаслан Жумабеков / пресс-служба Мажилиса

— В нашей истории немало выдающихся личностей, которые неустанно боролись за свободу и внесли неоценимый вклад в укрепление национального духа. Один из них — Мыржакып Дулатов. Он глубоко понимал нужды и чаяния казахского народа и беззаветно служил интересам родной земли. Будучи предвестником новой эпохи, он посвятил свой путь возрождению самосознания нации. Пропагандируя прогрессивные общечеловеческие ценности, он неустанно призывал молодёжь к просвещению. Мыржакып Дулатов внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы, выведя её на качественно новый уровень. Высокие личные качества и гражданские принципы выдающегося сына нашего народа всегда будут примером для подрастающего поколения, — говорится в поздравлении Президента.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Мажилиса, представители интеллигенции и местной общественности.

Память лидера «Алаш» в своих выступлениях почтили народный писатель Казахстана Толен Абдик и один из потомков Мыржакыпа Дулатова Ерлан Сатыбалдиев. В рамках празднования 140-летия Мыржакыпа Дулатова проходят масштабные мероприятия на областном и республиканском уровнях. Сегодня в селе Торгай стартует международный конный марафон «Ұлы дала жорығы». Участникам предстоит пересечь расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

Кроме того, в регионе пройдёт научная конференция, посвящённая деятельности великого просветителя, и республиканский айтыс, собравший именитых айтыскеров со всей страны.

Спикер Мажилиса отметил, что масштаб этих мероприятий наглядно демонстрирует, с каким уважением народ и государство относятся к наследию Мыржакыпа Дулатова.

— Мы и сейчас проживаем исторический, судьбоносный период для нашей страны. Мы добились независимости, которой так жаждали основатели «Алаш». Мы — полноправное государство. Системные, комплексные реформы Президента последних лет находят всестороннюю поддержку у народа. Позитивные изменения в стране укрепляют веру общества в будущее. Наша цель сегодня — создать Справедливый, Сильный, Чистый и Безопасный Казахстан. Это воплощение общей мечты наших великих просветителей прошлого и нынешнего поколения казахстанцев, — сказал Ерлан Кошанов.