Памятник Дине Нурпеисовой торжественно открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане торжественно открыли памятник Дине Нурпеисовой, передает корреспондент МИА «Казинформ.

В церемонии открытия памятника принял участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, руководители ряда госорганов, аким столицы, общественные деятели.

«Казах и домбра - неразлучные понятия. Вы хорошо знаете, что своим Указом Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев учредил специальный день - День домбры для повышения роли и ценности священного инструмента. Это показывает уважение сегодняшнего поколения к национальным ценностям. В канун Дня домбры согласно решению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках 30-летия независимости в центре столицы открывается памятник Дине Нурпеисовой, ставшей матерью кюя. Сегодняшнее мероприятие имеет большое символическое значение», - сказал Крымбек Кушербаев, отмечая роль творческого наследия Дины Нурпеисовой.

Государственный секретарь выразил благодарность акимату Нур-Султана, жителям Атырауской области и скульптору Бауыркану Жалыну за содействие в открытии памятника.

Как отметил потомок Дины Нурпеисовой Толеген Куанышев, в честь 160-летнего юбилея кюйши, в центре столицы установили памятник. Эту инициативу поддержало само руководство страны.

«Памятник эстетически выполнен на высоком уровне, также по изготовлению, компактности. В чем заключается ценность памятника? Когда можно посмотреть в глаза памятника, то появляется связь с поколением. Также для молодежи появляется стимул для того, чтобы совершенствовать искусство игры на национальном инструменте казахов - домбре», - добавил Толеген Куанышев.

Памятник установили на пересечении улиц Абылай хана и Куйши Дина.

Отметим, что автором памятника является скульптор Бауыркан Жалын. Общая высота составляет 5,5 метров, вес памятника - 45 тонн. На его изготовление, монтаж и установку ушло около 3,5 месяцев.

Дина Нурпеисова родилась в 1861 году в местечке Нарын-кум ныне Западно-Казахстанской области. Игре на домбре обучалась у своего отца, а позже её наставником стал сам Курмангазы. В 1937 году Дину Нурпеисову по поручению известного музыковеда Ахмета Жубанова отыскал в селе Козлово Марфинского района Астраханской области и увёз в Алма-Ату домбрист Смагул Кошекбаев. И уже осенью она добилась первого успеха на втором республиканском слёте народных талантов. Здесь она мастерски исполнила свой кюй «Бұлбұл», а также произведения Курмангазы «Төремұрат» и «Қайран шешем». Жюри единогласно присудило ей первое место. В 1944 году ей было присвоено звание «Народная артистка Казахской ССР». Последний публичный концерт домбристка-ветеран дала в 1952 году в возрасте 91 года. Дины Нурпеисовой не стало 31 января 1955 года. Сочинения Дины Нурпеисовой стали классикой казахской домбровой музыки, в том числе кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Байжұма», «Жигер» и другие.







