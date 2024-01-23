Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау

В Кокшетау состоялось открытие малой архитектурной формы в память о героически погибшем пожарном Аскаре Забикулине. В церемонии открытия принял участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Подвиг Аскара Забикулина, его жизнь – это образец патриотизма, долга, бесстрашия. Нынешнему поколению пожарных, которые вышли сегодня на площадку, есть на кого равняться. Имя Аскара Забикулина вписано в историю не только Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, но и всей нашей страны. На его героическом примере и примере других спасателей, пожертвовавших жизнью во имя долга, будут воспитаны новые поколения молодежи, которая будет приходить в систему органов гражданской защиты, чтобы честно и ответственно обеспечивать безопасность граждан Республики Казахстан. Добрая память об Аскаре как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах! – отметил в приветственной речи Бауыржан Сыздыков.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Память пожарного почтили минутой молчания и возложением цветов к постаменту.

Заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов выразил благодарность присутствующим родственникам Аскара Забикулина.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Как поделились в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, высота памятника вместе с постаментом составляет 3,7 м, а самой скульптуры – 2,5 м. Изготовлен памятник из стеклопластика. Постамент обшит гранитными плитами.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Напомним, столичный пожарный Аскар Забикулин погиб в ноябре 2022 года при тушении пожара в жилом комплексе. Рискуя собственной жизнью, он спас трех людей. Указом Президента РК Аскар был награжден государственной наградой «Айбын» І степени посмертно.