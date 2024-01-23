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    13:46, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
    Фото пресс-службы ДЧС Акмолинской области.

    В Кокшетау состоялось открытие малой архитектурной формы в память о героически погибшем пожарном Аскаре Забикулине. В церемонии открытия принял участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Подвиг Аскара Забикулина, его жизнь – это образец патриотизма, долга, бесстрашия. Нынешнему поколению пожарных, которые вышли сегодня на площадку, есть на кого равняться. Имя Аскара Забикулина вписано в историю не только Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, но и всей нашей страны. На его героическом примере и примере других спасателей, пожертвовавших жизнью во имя долга, будут воспитаны новые поколения молодежи, которая будет приходить в систему органов гражданской защиты, чтобы честно и ответственно обеспечивать безопасность граждан Республики Казахстан. Добрая память об Аскаре как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах! – отметил в приветственной речи Бауыржан Сыздыков.

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Память пожарного почтили минутой молчания и возложением цветов к постаменту.

    Заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов выразил благодарность присутствующим родственникам Аскара Забикулина.

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как поделились в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, высота памятника вместе с постаментом составляет 3,7 м, а самой скульптуры – 2,5 м. Изготовлен памятник из стеклопластика. Постамент обшит гранитными плитами.

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Напомним, столичный пожарный Аскар Забикулин погиб в ноябре 2022 года при тушении пожара в жилом комплексе. Рискуя собственной жизнью, он спас трех людей. Указом Президента РК Аскар был награжден государственной наградой «Айбын» І степени посмертно.

    Памятник Аскару Забикулину открыли в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

     

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Пожарные Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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