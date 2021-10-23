Памятник Абаю Кунанбайулы открылся в Берлине

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - 22 октября министр культуры и спорта приняла участие в церемонии открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в Берлине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

В своем приветственном слове Актоты Раимкулова подчеркнула: «Я благодарна народу и правительству Германии за поддержку предложения нашей страны по установке памятника Абаю».

В прошлом году Казахстан отметил 175 – летний юбилей Абая Кунанбайулы - мыслителя мирового уровня, великого поэта, основателя казахской письменной литературы.

В рамках юбилея Центр Абая распахнул свои двери для читателей в Сингапуре, Болгарии, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, Пакистане, Эфиопии, Чехии. Также были открыты памятники Абаю в Венгрии, Республике Южная Корея, Франции, Турции, Узбекистане, Египте, Российской Федерации и других странах.

«Творчество Абая является связующим звеном между казахским народом и культурой других народов. Абай принадлежит не только казахскому народу. Его творчество, пропагандирующее общечеловеческие ценности, стало неотъемлемой частью общечеловеческой и мировой литературы.

В своих произведениях Абай прославлял людей труда, призывая нас к устойчивому развитию, согласию и дружбе, стремлению к добру и созиданию.

Невозможно не заметить удивительную созвучность между поэзией Абая Кунанбайулы и великого поэта немецкого народа Гете. Благодаря переводу Абая мы познакомились с некоторыми произведениями Иоганна Гете. Одно из них - стихотворение «Ночная песнь странника» написанное на казахском языке. Таким образом, Абай стал прочным мостом, соединяющим литературу и культуру двух народов.

Чествование благородных сынов человечества, таких как Абай и Гете, прославление их наследия, имени – наш с вами долг. Я уверена, что мероприятие, проводимое сегодня в традициях гостеприимства, укрепит духовную связь, о которой мы говорили выше. Пусть процветает культурное сотрудничество между Казахстаном и Германией. Благодарю всех, кто принял участие в реализации сегодняшнего культурного мероприятия», - сказала Актоты Раимкулова.

Напомним, автор памятника лауреат Международной Ассоциации «Искусство народов мира», скульптор Булат Мекебаев.

Напомним, в Берлине при поддержке Министерств информации и общественного развития, иностранных дел Республики Казахстан, «Фонд «Отандастар» совместно с РОО «Всемирная ассоциация казахов» в онлайн-формате прошло торжественное открытие казахского культурно-делового дома «Abai Uii».