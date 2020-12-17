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Память жертв декабрьских событий 1986 года почтили в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
17 Декабря 2020, 12:31
Память жертв декабрьских событий 1986 года почтили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла церемония возложения цветов к Монументу «Тәуелсіздік таңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В возложении цветов приняли участие представители местной власти, государственные и общественные деятели, представители молодежных организаций, родственники и участники декабрьских событий. Они почтили память погибших минутой молчания.

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Напомним, в День Независимости аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к Монументу Независимости Республики Казахстан.

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Также в церемонии возложения цветов к Монументу Независимости в Алматы приняли участие представители партий, участвующих в парламентских выборах, - «Nur Otan», «Ак жол», «ADAL», «Ауыл», «Народная партия Казахстана».

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