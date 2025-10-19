Память воинов-казахстанцев почтили в Душанбе

После саммита глав государств СНГ в рамках укрепления культурно-гуманитарных связей Душанбе посетили представители казахстанской ветеранской организации. Совместно с армейскими побратимами из Комитета ветеранов-интернационалистов Таджикистана они почтили память павших ребят.

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

Исполняющий обязанности председателя Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан Серик Осанов в приветственной речи отметил, что в 1993 года в Казахстане был сформирован сводный батальон, который на протяжении 8 лет выполнял задачу по охране таджикско-афганской границы. Всего более 10 тысяч казахстанских солдат и офицеров прошли службу по защите южных рубежей СНГ, оказывая помощь братскому народу Таджикистана.

- Здесь мы встретились с нашими боевыми братьями – ветеранами афганской войны, с которыми нас связывает общее прошлое, память и братство, проверенное временем. Важно сохранять связь поколений, передавать молодежи правду о службе и долге. Сегодня, как и в те трудные времена, мы стоим плечом к плечу, чтобы почтить память наших воинов, - сказал Серик Осанов.

Участники мероприятия отметили, что воины-казахстанцы ценою жизни выполнили свой воинский долг, остались верны воинской присяге, и они навечно будут в памяти тех, кого защищали.

- Памятник казахстанским воинам установлен в одном из центральных парков Душанбе, их имена выбиты золотыми буквами. Мемориал имеет особое значение для жителей и гостей столицы, которые с трепетом и благодарностью несут сюда цветы. Регулярно на День победы, День независимости, День пограничника, 23 февраля и другие знаменательные даты монумент посещают ветераны, студенты, школьники. Тематические «уроки мужества» проходят во всех школах, чтобы подрастающее поколение всегда помнило о подвиге молодых ребят из Казахстана, - отметил председатель ветеранской организации района Фирдавси Комитета воинов-интернационалистов Таджикистана Таджиддин Шарипов.

Напомним, 30 лет назад, 7 апреля 1995 года в Пшихарвском горном ущелье на таджикско-афганской границе под обстрел моджахедов попала казахстанская седьмая сводная рота. В ожесточенном бою с превосходящими силами благодаря героизму и стойкости военнослужащих была пресечена попытка боевиков захватить выгодные позиции.

В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов, 33 получили ранения.

Среди погибших: Еркен Байгобисов, Бауржан Далабаев, Имамоддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Рахимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймульдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Джансугуртов, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Еркин Байгобылов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев и Калмахан Бакбаев.

Указом Президента Республики Казахстан пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, двенадцать воинов награждены медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В память о подвиге казахстанцев в 2007 году в душанбинском парке имени Фирдавси и в 2019 году на месте службы погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты, к которым каждый год люди приносят цветы.